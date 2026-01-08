La Nueva EPS informó que los usuarios que recibían medicamentos a través de Colsubsidio. Los detalles. (Fuente: Archivo)

La Nueva EPS comunicó que los afiliados cuyas fórmulas médicas estaban direccionadas a Colsubsidio podrán realizar el trámite de solicitud de medicamentos de forma remota. La medida busca evitar desplazamientos innecesarios y asegurar que no se interrumpa la entrega de tratamientos durante el período de transición.

Mientras avanza el proceso de transición, la entidad informó que los usuarios pueden registrar sus solicitudes de medicamentos de manera virtual, sin asistir a oficinas físicas, para garantizar la continuidad de los tratamientos.

Cómo registrar la solicitud de medicamentos de forma virtual en Nueva EPS

Según informó la entidad, los usuarios deben ingresar al enlace habilitado en su página web oficial, denominado “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025”. A través de esta opción, los afiliados podrán cargar sus fórmulas médicas y completar el procedimiento sin necesidad de acudir de manera presencial a una sede.

Qué pasará con las fórmulas médicas durante el proceso de transición

La Nueva EPS explicó que sus asesores serán los encargados de gestionar las fórmulas médicas y realizar el proceso administrativo correspondiente. El objetivo es garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar retrasos o interrupciones en la entrega de los medicamentos recetados a los afiliados.

Compromiso de Nueva EPS con el derecho a la salud de los afiliados

En su comunicado, la entidad reiteró su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud. Además, recordó que los usuarios pueden consultar información adicional en el sitio web oficial www.nuevaeps.com.co o comunicarse con la línea nacional de atención habilitada para resolver dudas y recibir orientación sobre el trámite.