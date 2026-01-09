El Gobierno nacional definió el nuevo salario mínimo que regirá en Colombia a partir de 2026 (Fuente: archivo).

Inflación 2025: el dato que publicará el Dane y por qué el salto del salario mínimo mete presión a los precios en 2026

El salario mínimo para 2026 ya es una realidad en Colombia y trae consigo expectativas, dudas y también confusiones. El presidente Gustavo Petro confirmó el nuevo monto, que representa uno de los incrementos más altos de los últimos años.

Sin embargo, la normativa laboral es clara: el ajuste no es universal ni automático para toda la fuerza laboral. Existen grupos específicos de trabajadores que quedarán por fuera del aumento y que no recibirán ningún pago adicional por este concepto.

Según el anuncio oficial, los valores definidos son los siguientes:

Salario mínimo 2026 : $1.746.882

Incremento frente a 2025: 23,7 %

Subsidio de transporte: $256.118

Ingreso total mensual: $2.000.000

Este ajuste entra en vigencia desde este mes y aplica como referencia legal para las relaciones laborales formales, aunque con alcances limitados según cada caso.

¿Quiénes quedan por fuera del aumento del salario mínimo en 2026?

La legislación colombiana establece que el salario mínimo legal mensual vigente funciona como un piso obligatorio, no como un reajuste general para todos los trabajadores. Esto significa que el aumento solo es exigible para quienes devengan exactamente un salario mínimo o menos, pero no se extiende de manera automática a todos los empleados.

Aumento confirmado del salario mínimo 2026: estos trabajadores quedarán fuera de la suba y no recibirán ningún extra. Nelson Hernandez Chitiva

¿El aumento del salario mínimo aplica para quienes ganan más de un mínimo?

No. Los trabajadores que reciben ingresos superiores al salario mínimo no tienen derecho automático al reajuste del 23,7 %. Mientras el salario pactado continúe por encima del nuevo mínimo legal, el empleador no está obligado a realizar ningún incremento adicional.

En estos casos, cualquier aumento depende exclusivamente de lo que esté estipulado en el contrato, de políticas internas de la empresa o de acuerdos individuales o colectivos. Desde el punto de vista jurídico, no hay incumplimiento si el sueldo se mantiene por encima del mínimo actualizado.

¿Los contratos por prestación de servicios reciben el aumento del salario mínimo?

Tampoco. Las personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios quedan por fuera del aumento obligatorio. Esta modalidad no configura una relación laboral, sino un acuerdo civil o administrativo basado en honorarios y sin subordinación.

Por esta razón, el decreto que fija el salario mínimo no tiene efecto directo sobre estos ingresos. Si hay ajustes en los honorarios, estos solo pueden darse mediante renegociación entre las partes y no por imposición legal.

¿Qué pasa con los trabajadores informales frente al salario mínimo 2026?

Los trabajadores informales no reciben el aumento por aplicación directa de la norma. Al no existir un contrato laboral ni una relación formal reconocida, el salario mínimo actúa únicamente como un referente económico, pero no como una obligación exigible.

En Colombia, una parte importante de la población ocupada se encuentra en la informalidad, lo que implica que sus ingresos dependen del comportamiento del mercado y no de los ajustes decretados por el Gobierno nacional.

¿Aprendices y practicantes reciben el aumento del salario mínimo en 2026?

La situación de aprendices y practicantes depende del tipo de vinculación. En el caso del contrato de aprendizaje, el apoyo de sostenimiento está atado a un porcentaje del salario mínimo, por lo que sí se ajusta con el nuevo valor definido para 2026.

En otros esquemas de práctica, cuando existe un contrato laboral formal y se paga el 100 % del salario mínimo, el incremento se refleja conforme a lo estipulado en la relación contractual. Si no hay vínculo laboral, el ajuste no es obligatorio.