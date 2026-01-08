La DPS buscará a miles de ciudadanos colombianos para entregarles un nuevo giro del programa Renta Ciudadana. Los detalles. (Fuente: Archivo)

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) avanza en la búsqueda y localización de miles de colombianos para poder entregar los recursos de sus programas de transferencias monetarias, que hoy favorecen a más de 770.000 hogares en todo el país con subsidios de hasta 500.000 pesos por ciclo.

Estas ayudas económicas se canalizan por medio del programa Renta Ciudadana, especialmente a través de su línea de Valoración del Cuidado, orientada a los hogares en mayor condición de vulnerabilidad.

El apoyo de 500.000 pesos se gira cada 45 días a las familias que cumplen con los requisitos de selección definidos por Prosperidad Social y que se encuentran correctamente inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV).

Renta ciudadana 2025: requisitos para acceder al sexto ciclo

Para acceder al beneficio económico, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa:

1. Cédula de Ciudadanía Colombiana : Es el documento más importante para comprobar la identidad y nacionalidad colombiana. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad en físico y vigente, ya que este es indispensable para verificar la información personal en el sistema de Prosperidad Social.

2. Registro en el Sisbén IV : Los solicitantes deben comprobar que se encuentran registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su versión IV. Este sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas y determina qué hogares pueden acceder a los diferentes subsidios gubernamentales.

3. Certificado de No Recepción de Otros Subsidios: Es necesario demostrar que no se reciben transferencias de otros programas nacionales como Colombia Mayor, Renta Joven, Familias en Acción u otros subsidios similares, para evitar duplicidad en la entrega de apoyos económicos.

Cómo verificar si eres beneficiario del programa

Los ciudadanos interesados pueden acceder al portal oficial de Renta Ciudadana para verificar su elegibilidad, donde deberán ingresar su número de cédula en la sección “Consulta de beneficiarios”.

Asimismo, es posible dirigirse al sitio web principal de Prosperidad Social para obtener información actualizada sobre los diversos programas sociales disponibles.

Para verificar la clasificación en el Sisbén IV, los usuarios deben ingresar y seleccionar “Consulta tu grupo Sisbén”, donde podrán conocer en qué categoría se encuentran clasificados.

Métodos de pago y fechas de entrega disponibles

Los pagos se realizan a través del Banco Agrario y sus aliados estratégicos, incluyendo cajeros automáticos de Servibanca, corresponsales bancarios, y plataformas como SuperGiros, Efecty y Movii.

Prosperidad Social ha confirmado que los pagos del quinto ciclo de 2025 iniciaron el 12 de diciembre, beneficiando a más de 770.000 familias con montos que oscilan entre $220.000 y $500.000, dependiendo de la composición del hogar y la clasificación en el Sisbén.

El programa continuará operando durante 2025, aunque ha experimentado algunas modificaciones presupuestarias. Los beneficiarios recibirán notificaciones por mensaje de texto con información detallada sobre fechas específicas de pago y puntos de cobro habilitados.

Los hogares que no cuenten con productos bancarios pueden abrir una cuenta gratuita en el Banco Agrario o utilizar los puntos de pago autorizados para recibir sus transferencias monetarias de manera segura y oportuna.