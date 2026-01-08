Banco Agrario otorgará más de 500.000 pesos a un grupo de beneficiarios (Fuente: archivo).

El programa Renta Ciudadana, orientado a los hogares que atraviesan escenarios de vulnerabilidad, tiene como propósito central garantizar un respaldo económico que ayude a fortalecer su bienestar y condiciones de vida. En este marco, el Banco Agrario es la entidad responsable de realizar los desembolsos.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) avanza con la organización del cronograma de pagos correspondiente a enero de 2026, brindando previsibilidad y seguridad a miles de beneficiarios que dependen de estos apoyos monetarios.

Montos de Renta Ciudadana en enero 2026

Renta Ciudadana continúa en 2026 como el principal esquema de asistencia económica que Colombia destina a personas en situación de vulnerabilidad financiera. Prosperidad Social girará montos de hasta 550.000 pesos colombianos en los próximos ciclos.

Estos recursos están dirigidos a hogares priorizados de acuerdo con el Sisbén IV. La dispersión de los incentivos queda a cargo del Banco Agrario, entidad que coordina la entrega de los fondos en todo el territorio nacional.

Estos son los 3 documentos esenciales para obtener Renta Ciudadana

Para acceder a este beneficio económico, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa:

Cédula de Ciudadanía Colombiana : es el documento más importante para comprobar la identidad y nacionalidad colombiana. Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad en físico y vigente, ya que este es indispensable para verificar la información personal en el sistema de Prosperidad Social. Registro en el Sisbén IV: los solicitantes deben comprobar que se encuentran registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en su versión IV. Este sistema clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas y determina qué hogares pueden acceder a los diferentes subsidios gubernamentales. Certificado de No Recepción de Otros Subsidios: es necesario demostrar que no se reciben transferencias de otros programas nacionales como Colombia Mayor, Renta Joven, Familias en Acción u otros subsidios similares, para evitar duplicidad en la entrega de apoyos económicos.

Banco Agrario entregará más de 500.000 pesos en enero a los ciudadanos que figuren en esta lista única.

Cómo verificar si eres beneficiario de Renta Ciudadana con tu cédula

Renta Ciudadana es un programa de apoyo monetario impulsado por el Gobierno Nacional. Para comprobar si una persona aparece como beneficiaria, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

Elegir la opción “Renta Ciudadana” y seleccionar “Consulta de beneficiarios”.

Digitar el número de cédula en el formulario habilitado.

Consultar la información para conocer el estado actual del subsidio.

Este programa busca garantizar un ingreso básico a los hogares en pobreza extrema, reforzando su estabilidad económica y fomentando la inclusión social.

Calendario de pagos de Renta Ciudadana: fechas del primer ciclo de 2026

Los pagos de Renta Ciudadana se realizan de forma mensual, según el calendario oficial del programa. De acuerdo con el esquema vigente, los giros se efectúan durante la primera quincena de cada mes, directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

En cada etapa de pago se recomienda que los participantes del programa sigan atentos a los comunicados oficiales de Prosperidad Social y del Banco Agrario para garantizar el acceso oportuno a los recursos.

Requisito indispensable para seguir recibiendo Renta Ciudadana

Mantener actualizada la información en el Sisbén es un requisito clave para que los hogares continúen recibiendo los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA. Esto incluye verificar datos personales, dirección, composición del hogar y situación socioeconómica.

Prosperidad Social utiliza esta base de datos para definir la permanencia de los beneficiarios y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los requieren. Quienes no actualicen su información corren el riesgo de salir de la focalización de los subsidios.