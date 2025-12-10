En esta noticia

Colpensiones reiteró que un grupo específico de beneficiarios no tendrá acceso a la Mesada 13, también conocida como la prima navideña.

La entidad hizo este anuncio tras el aumento de consultas y rumores en redes sociales sobre supuestos recortes, recalcando que la normativa no ha cambiado y que las restricciones aplican desde hace varios años.

El criterio es sencillo: solo quienes cuentan con una pensión reconocida legalmente pueden recibir la Mesada 13. Todos los demás quedan por fuera, sin excepción.

Estos pensionados no reciben la Mesada 13

Colpensiones identificó tres grupos puntuales que no tendrán derecho al pago extra de diciembre. Estas exclusiones están respaldadas por la Ley 100 y por el Acto Legislativo 01 de 2005.

1. Personas que recibieron devolución de aportes

Este grupo reúne a quienes cotizaron pero no llegaron a las 1.300 semanas exigidas ni a la edad mínima para pensionarse.

Al no contar con una pensión formal, reciben un reembolso de lo cotizado y, por ende:

  • No tienen mesada mensual.
  • No acceden a la Mesada 13 bajo ninguna circunstancia.
Colpensiones confirma exclusiones: estos pensionados no recibirán Mesada 13 en diciembre de 2025.
2. Beneficiarios del programa BEPS

Los Beneficios Económicos Periódicos entregan un ingreso para adultos mayores, pero no constituyen una pensión.

Por esa razón:

  • No existe una mesada base.
  • No se genera derecho a prima navideña.

3. Pensionados que se retiraron después del 31 de julio de 2011 y con mesadas superiores a 15 salarios mínimos

Este es un grupo reducido, pero regulado de forma estricta:

  • El Acto Legislativo 01 de 2005 eliminó las mesadas adicionales para estas pensiones altas.
  • Por tanto, no reciben Mesada 13, sin importar su régimen o tiempo de cotización.

Colpensiones insistió en que estas exclusiones no obedecen a decisiones internas recientes, sino a lo que históricamente ordena la ley.

Colpensiones pagará la Mesada 13 este día de diciembre 2025

La entidad tiene previsto realizar el giro en la primera quincena de diciembre, en la mayoría de los casos junto con la mesada ordinaria de noviembre.

Además, Colpensiones enviará comunicaciones oficiales en sus canales para evitar desinformación durante la temporada decembrina.

Estos son los montos de la Mesada 13

El valor corresponde exactamente al monto de la mesada mensual del beneficiario. No existe fórmula adicional ni variaciones por temporada.

Ejemplo:

  • Si un pensionado recibe la pensión mínima (aprox. $1.423.500), ese mismo valor será depositado como Mesada 13.
  • Las pensiones superiores recibirán el equivalente al monto que ya tienen reconocido.