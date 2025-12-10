El monto estimado alcanza $1 millón para quienes cumplen las condiciones establecidas por la normativa vigente (Fuente: Shutterstock).

En una decisión que impactará directamente el bolsillo de millones de adultos mayores, el Gobierno confirmó que durante diciembre se pagará un giro adicional para todos los jubilados del país, equivalente al 100% del valor de su mesada mensual.

Este beneficio —popularmente conocido como Mesada 13 o prima de Navidad de los pensionados— será consignado en la primera quincena de diciembre, con posibilidad de adelantarse según el banco o el tipo de pensión. Para quienes reciben el salario mínimo de 2025, el pago ronda $1 millón largo, lo que representa un alivio clave en la temporada decembrina.

Este monto adicional no requiere trámites, formularios ni inscripciones: se gira automáticamente a la cuenta donde el pensionado recibe habitualmente su mesada.

¿Qué es la Mesada 13 y por qué se paga en diciembre en Colombia?

La Mesada 13 es un pago anual obligatorio establecido en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993. Funciona como una prima navideña para los pensionados, equivalente al valor completo de su mesada mensual y sin descuentos por salud o aportes.

Su objetivo es reforzar el ingreso de los adultos mayores en un mes donde aumentan los gastos familiares, las compras y los compromisos económicos propios del cierre de año. Este beneficio aplica tanto en el régimen público (Colpensiones) como en algunos casos del sistema privado.

¿Cuál es el pago extra que el Gobierno confirmó para los jubilados antes de Navidad?

¿Quiénes tienen derecho a recibir la Mesada 13 en diciembre de 2025?

El pago extra aplica únicamente para personas con una pensión reconocida. Los beneficiarios son:

Pensionados por vejez,

Pensionados por invalidez,

Beneficiarios de sustitución o sobrevivencia,

Afiliados a Colpensiones y algunos casos específicos en fondos privados.

Quedan excluidas las personas que en su momento recibieron devolución de saldos o indemnización sustitutiva, es decir, quienes no cuentan con una pensión activa.

¿Cuánto recibirán los jubilados como pago extra en diciembre?

El monto depende del valor de la pensión mensual del beneficiario. En todos los casos, el giro es exactamente igual a la mesada que recibe cada mes. Algunos ejemplos:

Pensionados que reciben el salario mínimo 2025 : $1.423.500.

Pensionados con mesadas de $1.000.000 : $1.000.000 adicionales.

Pensionados con mesadas de $2.500.000 : $2.500.000 adicionales.

Pensionados con mesadas superiores: reciben el mismo valor reconocido oficialmente.

Este pago no incrementa la pensión: solo es un giro extra anual .

¿Cuándo pagará Colpensiones la Mesada 13 en diciembre de 2025?

Colpensiones confirmó que el depósito se realizará en la primera quincena de diciembre, junto con la mesada ordinaria.

En algunos casos, los bancos podrían adelantar el giro, especialmente para pensionados por sobrevivencia o invalidez.

El pago se verá reflejado de manera automática y no requiere solicitudes adicionales.

¿Qué hacer si no me pagan la Mesada 13 en diciembre?

El pago está protegido por ley y es supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia, que vigila que no haya retrasos ni inconsistencias.

Si un pensionado no recibe el giro, puede:

Presentar una reclamación directamente ante Colpensiones o su fondo privado.

Hacer el trámite virtual o presencial, sin costo.

Adjuntar copia del documento de identidad y los recibos de pago de meses anteriores.

La entidad debe responder en los plazos establecidos.