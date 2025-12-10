El retraso en este pago puede generar sanciones económicas, demandas y una indemnización diaria para el trabajador. (Fuente: Archivo)

El pago de la prima de diciembre es uno de los temas laborales que más inquieta a los trabajadores colombianos al finalizar el año. Aunque se trata de una prestación obligatoria, cada temporada surgen dudas sobre los plazos, responsabilidades y consecuencias cuando una empresa no cumple con este compromiso.

La incertidumbre aumenta porque muchos desconocen los mecanismos legales que los protegen y las sanciones que pueden recibir los empleadores.

Por eso, entender qué dice la ley y cuáles son los pasos a seguir se ha vuelto fundamental. La normativa laboral es clara, pero sus implicaciones no siempre lo son, especialmente cuando hay mora o incumplimientos.

¿Qué implica retrasarse en el pago de la prima de diciembre?

Retrasarse en el pago de la prima de servicios constituye un incumplimiento laboral que puede generar sanciones inmediatas para el empleador. La ley colombiana establece que este pago debe efectuarse antes del 20 de diciembre, por lo que cualquier mora después de esa fecha activa responsabilidades legales y económicas.

Además, el Ministerio del Trabajo tiene facultades para iniciar procesos sancionatorios si recibe una queja formal del trabajador afectado.

La prima de Navidad debe pagarse obligatoriamente, por ley. kikinunchi

¿Qué sanciones puede recibir una empresa si no paga la prima a tiempo?

Cuando una empresa no cumple con el pago oportuno, puede enfrentar consecuencias de alto impacto. Las autoridades laborales pueden imponer multas que van desde 1 hasta 5000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la gravedad, reincidencia y número de empleados afectados.

A esto se suma la posibilidad de inspecciones, procesos administrativos y la obligación de ponerse al día con la prima adeudada, sin excusas ni aplazamientos.

¿El trabajador recibe algún tipo de indemnización por el retraso?

Sí. La ley establece que cuando un empleador no paga la prima en la fecha límite, debe compensar al trabajador con una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retraso.

Esta sanción aplica de forma automática y debe sumarse al valor total de la prima que quedó pendiente. Además, si el retraso se extiende durante meses, pueden generarse intereses moratorios adicionales.

Las empresas pueden enfrentar multas de hasta 5000 salarios mínimos por incumplir este pago obligatorio. Andrzej Rostek

¿Qué debe hacer un trabajador si no le pagan la prima?

Si el trabajador no recibe la prima en la fecha establecida, puede iniciar varios procesos formales. El primer paso es presentar un reclamo directo ante la empresa, dejando constancia escrita. Si no hay respuesta, puede acudir a un inspector de trabajo, presentar una queja oficial o incluso interponer una demanda laboral.

Cada uno de estos mecanismos le permite exigir no solo el valor de la prima, sino la indemnización por mora y cualquier interés generado.

¿Por qué es obligatorio pagar la prima antes del 20 de diciembre?

La fecha no es aleatoria. La legislación colombiana establece que la prima debe pagarse en dos cortes al año: la primera mitad antes del 30 de junio y la segunda antes del 20 de diciembre. Esta prestación busca compensar el aporte del trabajador al crecimiento de la empresa durante el semestre.

El incumplimiento representa una violación clara del Código Sustantivo del Trabajo, lo que habilita al Estado para actuar y proteger los derechos laborales.