Se trata de una medida que aplica el cierre de bancos por ley. Los detalles. (Fuente: Archivo)

El Banco Agrario cerrará sus puertas el próximo lunes 23 de marzo y los clientes de la entidad bancaria tienen incertidumbre por las acciones que podrán o no llevar a cabo durante todo el día. ¿Qué servicios se verán afectados?

El próximo lunes 23 de marzo el Banco Agrario de Colombia cerrará sus puertas debido a un feriado bancario que se implementará a nivel nacional y abarcará a todas las ciudades del territorio colombiano. De esta manera, no se podrá llevar a cabo ningún tipo de operación presencial, como retiros de dinero, consignaciones, pagos de créditos o atención al cliente en oficinas físicas.

Si bien las oficinas se encontrarán cerradas, los clientes de Banco Agrario podrán realizar diferentes trámites de forma virtual. Tanto el portal web de la entidad bancaria como la aplicación móvil habilitarán consultas de saldo, transferencias bancarias entre distintas cuentas y pagos en línea.

Cierran todos los bancos el 23 de marzo: ¿por qué es feriado?

El próximo lunes 23 de marzo será feriado en el marco de la conmemoración del Día de San José, es decir, una festividad religiosa cristiana que se celebra cada 19 de marzo en honor a San José de Nazaret, esposo de la Virgen María y padre adoptivo de Jesús. Si bien la festividad se celebra un jueves, en Colombia se traslada al lunes siguiente según lo dispuesto por la Ley Emiliani.

Esta normativa, aprobada por el Gobierno de Colombia, tiene como objetivo fomentar los fines de semana largo en el país para promover así el descanso y el turismo interno. Es por eso que, durante estos días, el Banco Agrario y el resto de las entidades bancarias permanecerán cerradas.

Cierran los bancos en todo el país: ¿qué acciones se podrán realizar?

Los bancos cerrarán en todo el país durante 24 horas, en el marco de una medida que genera incertidumbre en muchos usuarios y clientes que probablemente necesiten realizar un trámite bancario durante el fin de semana. En este marco, las acciones que sí podrán aplicar estas personas son: