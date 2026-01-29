La Secretaría de Educación de Bogotá confirmó que el 28 de enero solo recibirán su salario los docentes financiados con recursos propios del recursos del Distrito, mientras que el resto deberá aguardar el giro del Gobierno nacional. La situación generó preocupación entre el magisterio, ya que se trata de un pago que históricamente se realiza de forma unificada.

Según cifras oficiales, cada mes se efectúa el desembolso de la nómina de más de 29.000 docentes y 1.598 trabajadores administrativos en la capital. Este proceso depende en gran medida de los recursos del Sistema General de Participaciones, transferidos por la Nación.

Desde el Ministerio de Educación aseguraron que el pago pendiente se realizará el 29 de enero, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Hacienda, y remarcaron que no existe retención de salarios, sino un desfase en el calendario de transferencias.

Qué docentes cobran el 28 de enero en Bogotá

La secretaria de Educación, Isabel Segovia, explicó que únicamente los maestros financiados directamente con recursos propios del Distrito verán reflejado su sueldo este 28 de enero. El resto del personal docente deberá esperar un día más, hasta que se concrete el giro nacional correspondiente.

La funcionaria sostuvo que, por primera vez en dos décadas, el Gobierno nacional no transfirió a tiempo los fondos del Sistema General de Participaciones, lo que impidió realizar el pago completo de la nómina en la fecha habitual y obligó al Distrito a priorizar a quienes dependen exclusivamente de sus recursos.

Por qué se retrasó el giro de recursos del Sistema General de Participaciones

Desde la Secretaría de Educación de Bogotá se indicó que la demora en las transferencias no es un hecho aislado. En comunicaciones previas enviadas al Ministerio, la entidad distrital ya había alertado sobre retrasos similares registrados durante los meses de julio y agosto de 2025.

En un documento remitido en septiembre del año pasado, el Distrito solicitó que los giros se realizaran entre el 20 y el 21 de cada mes, advirtiendo que cualquier atraso impacta de forma directa en la gestión operativa y pone en riesgo la puntualidad del pago a los docentes.

Qué respondió el Ministerio de Educación sobre el pago de enero

Ante las declaraciones de la Secretaría de Educación, el Ministerio afirmó que los recursos sí serán transferidos y que el giro está programado para el 29 de enero, en cumplimiento de los plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y la normativa vigente.

La cartera educativa también señaló que no existe retención de la nómina docente y que se están adelantando los trámites correspondientes para garantizar que todos los maestros del país reciban su salario dentro de los términos legales.

Cuántos docentes y administrativos se ven afectados por el retraso

De acuerdo con cifras oficiales del Distrito, cada mes se procesa el pago de más de 29.000 docentes y 1.598 trabajadores administrativos en Bogotá, un volumen que depende en gran parte de los recursos transferidos por la Nación.

Mientras se concreta el giro anunciado para el 29 de enero, miles de maestros que no están financiados con fondos propios del Distrito deberán esperar un día adicional para recibir su salario correspondiente al mes de enero.