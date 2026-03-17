El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que a partir del 30 de abril comenzará el pago del segundo ciclo de Renta Ciudadana, un programa que otorga transferencias de hasta $500.000 a hogares en condición de vulnerabilidad inscritos en el Sisbén IV. Para 2026, la dispersión de los recursos estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, operadores con cobertura en más de 1.100 municipios y miles de puntos de atención habilitados en los 32 departamentos del país. Los beneficiarios pueden verificar su estado de pago en el portal oficial del programa y, en caso de tener giro disponible, deberán acercarse al punto autorizado con la documentación exigida por el Gobierno Nacional para realizar el cobro. La manera más rápida de confirmar si un hogar está incluido en el nuevo ciclo de Renta Ciudadana 2026 es realizar la consulta directamente con la cédula. Para ello, el DPS habilitó una sección específica en su página web. Esta consulta es completamente gratuita, no necesita intermediarios y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Para cobrar el incentivo de Renta Ciudadana, los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos ante SuRed y SuperGiros: Estos documentos son indispensables para mantener la elegibilidad dentro del programa y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan. El calendario preliminar informado por el Departamento para la Prosperidad Social establece las siguientes fechas de pago: El DPS advirtió que las fechas podrían ajustarse en caso de modificaciones administrativas o presupuestales. Por ello, recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales y revisar periódicamente su estado dentro del programa antes de acudir a un punto de pago.