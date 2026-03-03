El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que desde marzo comenzará la entrega del primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Colombia. La programación hace parte del calendario oficial del primer semestre y contempla ajustes operativos para garantizar la correcta distribución de los recursos en todo el país. Con la llegada de marzo, miles de hogares priorizados podrán acceder al primer desembolso del año, previsto para el viernes 20. En esta etapa se utilizará la base de beneficiarios que permanecían activos al cierre del último ciclo del año anterior. De acuerdo con lo informado por Prosperidad Social, los apoyos económicos están dirigidos principalmente a hogares en condición de vulnerabilidad priorizados dentro del programa. Entre ellos se encuentran: Para este primer ciclo del año, cada hogar priorizado recibirá 500.000 pesos, como parte del esquema de atención reforzada para población vulnerable. La dispersión de los recursos estará a cargo de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, operadores que tendrán presencia en más de 1.100 municipios y contarán con miles de puntos habilitados en los 32 departamentos. El nuevo modelo permitirá retirar el dinero mediante giro postal y, de forma progresiva, optar por alternativas digitales o productos financieros, dependiendo de la disponibilidad en cada territorio. La medida busca ampliar la cobertura y facilitar el acceso al subsidio, especialmente en zonas con baja bancarización. Los beneficiarios deberán verificar previamente si tienen un giro disponible a través de los canales oficiales de cada operador, ingresando únicamente a los sitios institucionales y utilizando su número de documento. El calendario preliminar informado por la entidad establece además: Prosperidad Social advirtió que las fechas podrían ajustarse en caso de modificaciones administrativas o presupuestales. Por eso recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos exclusivamente a los canales oficiales y revisar periódicamente su estado dentro del programa antes de acudir a un punto de pago.