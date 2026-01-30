El Banco Agrario habilitó la consulta de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA con cédula a través de su plataforma oficial.

El Banco Agrario de Colombia comenzó a realizar los pagos correspondientes a los programas sociales Renta Ciudadana y Colombia Mayor, destinados a apoyar a millones de hogares en situación de vulnerabilidad ya que son parte de las políticas de Prosperidad Social y se entregan de manera escalonada en todo el país.

Para saber si hay un pago disponible y dónde cobrarlo, los beneficiarios pueden hacer la consulta en línea ingresando su número de cédula en el portal oficial del Banco Agrario.

La consulta permite identificar el punto de pago, las fechas habilitadas y si se debe respetar el sistema de pico y cédula.

¿Cuál es el link para consultar pago de Renta Ciudadana en Banco Agrario?

Para verificar si tiene un pago disponible de Renta Ciudadana, el beneficiario debe ingresar al siguiente enlace oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx

Una vez dentro del portal, debe seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de cédula y completar el código de seguridad.

Los usuarios deben consultar su giro por los canales oficiales de Prosperidad Social. (Fuente: Archivo)

El sistema indicará si hay un pago programado, cuál es el punto de cobro autorizado y si aplica alguna restricción por fecha o cédula.

¿Cuál es el link para consultar si tengo un pago de Colombia Mayor en Banco Agrario?

Los pagos de la Colombia Mayor también se pueden consultar desde el mismo portal del Banco Agrario, ya que la plataforma habilitada sirve para ambos programas sociales. El beneficiario debe acceder a:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Con solo ingresar el número de cédula y seleccionar el tipo de documento, el sistema informa si el incentivo está disponible y cómo se puede retirar. En este sentido, el dinero puede cobrarse en efectivo en los puntos autorizados o, en algunos casos, mediante la billetera digital BICO.

¿Cómo consultar si soy beneficiario de Renta Ciudadana y Colombia Mayor con cédula?

Además de la consulta de giros, las personas interesadas en saber si están inscritas en Renta Ciudadana o Colombia Mayor pueden verificarlo en los sitios oficiales del Gobierno. Allí deben ingresar su número de cédula para comprobar si hacen parte del listado de beneficiarios activos.

Los links para realizar esta verificación son:

Renta Ciudadana: https://www.bancoagrario.gov.co/renta-ciudadana

Colombia Mayor: https://prosperidadsocial.gov.co

Es fundamental consultar únicamente en enlaces verificados para evitar fraudes o errores. Cabe destacar que el Banco Agrario también notifica los pagos mediante mensajes de texto, por lo que es importante mantener actualizada la información de contacto.

Cuáles son las fechas de pago de Renta ciudadana y Colombia Mayor

Las fechas de pago oficiales para febrero 2026, publicadas por Prosperidad Social, son las siguientes:

Renta Ciudadana:

Este programa de transferencias monetarias se paga cada dos meses (seis ciclos durante el año). El cronograma oficial divulgado por el DPS es:

Ciclo 1: 20 de febrero de 2026

Ciclo 2: 30 de abril de 2026

Ciclo 3: 24 de junio de 2026

Ciclos 4, 5 y 6: Fechas exactas se confirmarán semanas antes de cada giro, pero corresponden a agosto, octubre y diciembre de 2026.

Cada hogar beneficiario recibirá $500.000 pesos por ciclo, lo que suma hasta $3.000.000 anuales si se cumplen los seis pagos.

Colombia Mayor:

Este programa para personas mayores en situación de vulnerabilidad se paga mensualmente, aunque el DPS ha publicado seis fechas confirmadas para el primer semestre de 2026:

Ciclo 1: 27 de febrero de 2026

Ciclo 2: 25 de marzo de 2026

Ciclo 3: 22 de abril de 2026

Ciclo 4: 20 de mayo de 2026

Ciclo 5: 17 de junio de 2026

Ciclo 6: 29 de julio de 2026

El subsidio mensual en 2026 es de aproximadamente $230.000 pesos por beneficiario.