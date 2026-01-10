Prescripción de deudas en Colombia: cuándo una deuda deja de ser exigible por ley

El Sisbén sigue siendo en 2026 la principal herramienta que utilizan las entidades del Estado para identificar a los hogares y orientar la entrega de programas sociales. Por eso, consultar la clasificación con el número de cédula es un paso clave para quienes esperan acceder o mantenerse dentro de estos beneficios.

Durante el primer trimestre del año, la información del Sisbén continúa siendo la referencia central de focalización, mientras el Gobierno avanza de manera gradual hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). En este contexto, revisar los datos personales permite anticipar posibles cambios y evitar inconvenientes.

Por qué es importante revisar tu clasificación en el Sisbén

Muchas personas, en especial hogares en situación de pobreza o vulnerabilidad, deben estar atentas a su grupo asignado. La clasificación del Sisbén no es fija: puede modificarse si cambian las condiciones del hogar o si se actualiza la información registrada ante las autoridades.

El sistema es administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que es la única entidad encargada de publicar los resultados oficiales. Por eso, siempre se recomienda hacer la consulta únicamente a través de los canales institucionales.

Los cambios en el hogar pueden modificar el resultado

Cualquier variación en la composición familiar -como el ingreso o salida de un integrante, un cambio de residencia o una actualización socioeconómica- puede impactar directamente en el grupo asignado dentro del Sisbén.

Si los datos no reflejan la situación actual del hogar, las entidades que usan esta información pueden interpretar de forma distinta la condición real de la familia, lo que afecta el acceso a programas sociales.

Paso a paso: cómo consultar el Sisbén con la cédula

El trámite es gratuito y se puede realizar en pocos minutos desde internet:

Ingresar al portal oficial del Sisbén. Seleccionar la opción “Consulta tu grupo”. Elegir el tipo de documento. Digitar el número de cédula. Hacer clic en “Consultar”.

El sistema mostrará el grupo (A, B, C o D), el subgrupo correspondiente y los integrantes del hogar que aparecen registrados.

Qué hacer si la información no coincide con la realidad

Si el resultado no refleja la situación actual, lo primero es verificar si hubo cambios recientes en el hogar que aún no se hayan actualizado. En caso de que la duda persista, el DNP y las alcaldías municipales cuentan con canales oficiales de atención para solicitar revisión o actualización de datos.

Mantener la información correcta y actualizada es fundamental, ya que el Sisbén 2026 sigue siendo el punto de partida que hoy utilizan las entidades del Estado para tomar decisiones sobre la asignación de ayudas y programas sociales.