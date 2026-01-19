Confirmado: en esta fecha todos los bancos del país cerrarán sus puertas.

El Gobierno de Colombia mantiene vigente el calendario oficial de festivos nacionales, que define los días en los que distintas actividades se suspenden parcial o totalmente. Entre ellos se encuentran los feriados trasladables, que impactan directamente en el funcionamiento del sistema financiero y de los servicios bancarios.

Estas fechas no solo tienen un valor histórico y religioso, sino que también influyen en la organización laboral, el comercio y los trámites presenciales. Por ese motivo, cada feriado suele generar consultas sobre qué servicios estarán disponibles y cuáles no.

Con el avance del año, muchos usuarios comienzan a revisar el calendario para anticipar cierres bancarios, pagos pendientes y operaciones que deben realizarse con antelación para evitar demoras.

Atención: cuándo será el próximo feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de festivos en Colombia, el Día de San José, que se conmemora originalmente el 19 de marzo, se traslada al lunes 23 de marzo conforme a la Ley Emiliani. Ese día será feriado nacional, por lo que no habrá atención en entidades bancarias.

Durante esta jornada, todos los bancos del país mantendrán cerradas sus oficinas físicas, tanto públicas como privadas. La medida alcanza a sucursales, corresponsales bancarios con atención presencial y entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Este feriado dará lugar a un fin de semana largo, una situación que suele modificar la dinámica de pagos, consignaciones y trámites que requieren presencia en ventanilla.

Qué servicios bancarios funcionarán durante el feriado de San José

Aunque las oficinas permanecerán cerradas el lunes 23 de marzo, los canales digitales seguirán operativos. Los usuarios podrán realizar transacciones a través de banca virtual, aplicaciones móviles y cajeros automáticos en todo el país.

Operaciones como transferencias electrónicas, pagos en línea y consultas de saldo estarán disponibles, aunque algunas gestiones específicas podrían verse reflejadas el siguiente día hábil, según la política de cada entidad.

Otros feriados que afectan la atención bancaria en Colombia

Además del Día de San José, el calendario nacional contempla otros festivos en los que no hay atención bancaria presencial, entre ellos:

Jueves y Viernes Santo: fechas móviles del calendario religioso.

1° de mayo: Día del Trabajo.

20 de julio: Independencia de Colombia.

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

25 de diciembre: Navidad.

Estas jornadas forman parte del régimen habitual de feriados y su aplicación no responde a una medida extraordinaria ni reciente, sino a disposiciones vigentes del calendario oficial colombiano.