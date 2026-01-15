DPS avanza en una transformación que impactará a millones de hogares (Fuente: archivo).

El Gobierno Nacional confirmó un giro estructural en la forma en que se entregan los subsidios en Colombia: los pagos en efectivo dejarán de realizarse de manera progresiva en todo el país. La decisión, liderada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), establece que los beneficiarios deberán contar obligatoriamente con una cuenta bancaria o un producto financiero digital para seguir recibiendo las transferencias monetarias del Estado.

La medida hace parte de una estrategia de modernización del sistema de ayudas sociales y apunta a que, durante 2026, todos los hogares vinculados a programas del DPS estén completamente bancarizados, eliminando el manejo de dinero físico y unificando los pagos en una sola plataforma nacional.

¿Por qué el Gobierno dejará de pagar los subsidios en efectivo?

Desde Prosperidad Social explicaron que el objetivo principal es fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los recursos públicos. El uso de efectivo, según el Gobierno, dificulta el control de los pagos, aumenta los riesgos de intermediación indebida y limita el seguimiento real de las transferencias.

Con este nuevo modelo, el Estado busca reducir errores, evitar manipulaciones y garantizar que el dinero llegue directamente al beneficiario, sin terceros de por medio. Además, el cambio permitirá una administración más eficiente de los programas sociales.

¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio para seguir recibiendo los subsidios?

El requisito central es claro: tener una cuenta bancaria activa o un producto de depósito digital, como billeteras electrónicas autorizadas. De acuerdo con los lineamientos preliminares del DPS, el beneficiario deberá estar vinculado al sistema financiero para recibir las transferencias monetarias.

Aunque habrá un periodo de transición, la modalidad de giros en efectivo será eliminada de forma gradual. Quienes no cumplan con este requisito dentro de los plazos definidos podrían enfrentar la suspensión temporal de los pagos.

¿Quiénes deberán abrir una cuenta bancaria según Prosperidad Social?

La exigencia aplicará para todos los beneficiarios de programas de transferencias monetarias administrados por el DPS. El proceso de bancarización será progresivo y tendrá acompañamiento institucional para facilitar la apertura de cuentas, especialmente en zonas rurales y apartadas.

El Gobierno aseguró que no se exigirán productos costosos y que se priorizarán cuentas de bajo monto y herramientas digitales diseñadas para población vulnerable.

¿Qué subsidios dejarán de pagarse en efectivo?

El cambio cobijará a la totalidad de los programas del DPS, entre ellos:

Renta Ciudadana

Colombia Mayor

Jóvenes en Acción

Familias en Acción

Tránsito a Renta Ciudadana

En cada uno de estos esquemas se actualizará el registro de beneficiarios para verificar que cuenten con un medio financiero habilitado. El cumplimiento de este requisito será clave para no perder el incentivo económico.

¿Qué pasará con quienes no tengan cuenta bancaria durante la transición?

Durante la fase inicial, las personas que aún no estén bancarizadas podrán seguir recibiendo el subsidio de forma temporal. Sin embargo, Prosperidad Social fue enfático en que esta alternativa tiene fecha de caducidad y desaparecerá a medida que avance la implementación del nuevo sistema.

La recomendación oficial es iniciar cuanto antes el proceso de apertura de cuenta para evitar contratiempos futuros en los pagos.

¿Qué es el nuevo Sistema de Pagos de Transferencias Monetarias?

El Gobierno integrará todos los programas sociales en una sola plataforma denominada Sistema de Transferencias y Sistema de Pagos de Transferencias Monetarias. Este modelo permitirá centralizar la información, mejorar el control del gasto social y agilizar los desembolsos.

Además, facilitará que los beneficiarios accedan a otros servicios financieros y tengan mayor control sobre el uso de los recursos que reciben cada mes.