El Ministerio de Hacienda avanza en cambios a las reglas de inversión de los fondos pensionales. (Foto: Archivo)

El Ministerio de Hacienda de Colombia publicó un borrador de decreto con el que busca ajustar las reglas de inversión de los fondos privados de pensiones, con un objetivo central: repatriar parte de los recursos que hoy están invertidos en el exterior y dirigirlos a la economía local.

La propuesta plantea cambios al marco vigente con el argumento de impulsar la reactivación económica, fortalecer el mercado de capitales interno y canalizar el ahorro de largo plazo hacia proyectos considerados estratégicos.

En el documento, el Gobierno señala que los recursos que regresen al país deberán destinarse a sectores con alto impacto económico, como infraestructura, vivienda y conectividad, áreas que suelen generar empleo y dinamizar la actividad productiva.

Qué busca el decreto y a dónde iría el dinero

Según el borrador, los recursos que se liberen de inversiones externas deberán orientarse a proyectos nacionales con capacidad de multiplicar la actividad económica. Entre los destinos priorizados aparecen:

Infraestructura , con foco en proyectos viales y sistemas de transporte como los ferrocarriles.

Vivienda , tanto en programas de construcción nueva como en planes de mejoramiento.

Conectividad, especialmente expansión de redes de energía y de fibra óptica.

El texto no establece proyectos puntuales, sino lineamientos generales, que luego deberán ser desarrollados por las administradoras de fondos bajo la supervisión de la autoridad financiera.

El Gobierno sostiene que este enfoque permitiría que el ahorro de los trabajadores tenga un mayor efecto directo en la economía colombiana, sin alterar el carácter privado de los fondos.

Un cronograma gradual para evitar impactos bruscos

Para reducir riesgos en los mercados financieros y proteger el valor de los ahorros, el proyecto de decreto propone una transición de cinco años.

Durante los primeros tres años, las administradoras podrán mantener hasta un 35% de sus portafolios invertidos en el exterior. Al finalizar el quinto año, el límite externo deberá ajustarse de forma estricta al 30%.

Además, mientras no se alcance ese tope, las nuevas cotizaciones mensuales de los trabajadores deberán invertirse únicamente en activos nacionales, lo que aceleraría el proceso de reorientación del ahorro.

El debate técnico: rentabilidad, riesgo y liquidez

El documento técnico que acompaña el borrador cita experiencias de países como Brasil y Costa Rica, donde los límites a la inversión en el exterior son más restrictivos. Desde esa mirada, el ahorro interno debería servir para financiar el desarrollo nacional y generar empleo.

Sin embargo, la propuesta abrió un debate entre expertos y exfuncionarios, que advierten sobre posibles impactos en la rentabilidad y en la diversificación del riesgo, dos variables clave para los futuros pensionados.

Para atender estas preocupaciones, el decreto obliga a las administradoras a presentar un Plan de Ajuste ante la Superintendencia Financiera, en el que deberán demostrar cómo garantizarán liquidez suficiente para pagar las mesadas, incluso durante el proceso de repatriación de capitales.

Desde cuándo podría empezar a regir

El borrador se encuentra actualmente en fase de socialización y recepción de comentarios. Si el decreto es firmado en su versión definitiva, las administradoras de fondos de pensiones tendrían tres meses para presentar sus planes de acción y comenzar de manera ordenada el retorno de parte de los recursos al país.

Por ahora, se trata de una propuesta en discusión, sin efectos inmediatos sobre los ahorros de los afiliados, pero que podría marcar un cambio relevante en la forma en que se invierten los recursos pensionales en Colombia.