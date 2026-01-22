Colpensiones confirmó el calendario de pago completo de pensiones: todas las fechas hasta diciembre 2026 y los lugares de cobro.

El calendario incluye las 12 mesadas del año para millones de jubilados en Colombia (Fuente: archivo).

Colpensiones confirmó el calendario oficial de pago de pensiones para 2026, una información clave para los pensionados del Régimen de Prima Media, quienes dependen mes a mes de esta consignación para cubrir gastos básicos como arriendo, servicios públicos, alimentación y medicamentos.

Actualmente, cerca de 7 millones de personas están afiliadas a Colpensiones, y alrededor de 2 millones reciben una mesada mensual, por lo que este cronograma se convierte en una guía fundamental para la planeación financiera de los hogares en todo el país.

¿Qué días paga Colpensiones la pensión en 2026?

El calendario oficial establece que los pagos se realizarán, en su mayoría, durante la última semana de cada mes. Estas son las fechas confirmadas para todo el año:

Calendario de pago de pensiones Colpensiones 2026

Primer semestre 2026

Enero: lunes 26

Febrero: miércoles 25

Marzo: miércoles 25

Abril: lunes 27

Mayo: lunes 25

Junio: jueves 25

Segundo semestre 2026

Julio: lunes 27

Agosto: martes 25

Septiembre: viernes 25

Octubre: lunes 26

Noviembre: miércoles 25

Diciembre: jueves 24

Estas fechas corresponden al inicio del proceso de pago, por lo que el dinero puede verse reflejado el mismo día o en las horas siguientes, dependiendo del medio de cobro.

¿Dónde se puede cobrar la pensión de Colpensiones?

Los pensionados pueden recibir su mesada a través de dos canales principales:

Cuenta bancaria , donde el dinero se consigna automáticamente.

Pago por ventanilla, en entidades financieras autorizadas, presentando la cédula de ciudadanía.

La mayoría de beneficiarios ya tienen su pensión asociada a una cuenta de ahorros, lo que permite retirar el dinero en cajeros, corresponsales bancarios o usarlo directamente con tarjeta débito.

¿Qué pasa si el pago cae en fin de semana o festivo?

Cuando la fecha coincide con un día no hábil, el pago se suele adelantar al día hábil anterior, aunque esto depende de cada entidad financiera. Por eso, siempre se recomienda consultar directamente con el banco donde se recibe la pensión.

¿El calendario es igual para los fondos privados?

No. El cronograma de Colpensiones no aplica para fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia. Cada uno maneja fechas distintas, generalmente ubicadas en los primeros días del mes.

Por ejemplo, en el caso de Porvenir, los pagos de 2026 inician desde los primeros días de cada mes, con fechas completamente diferentes al régimen público.