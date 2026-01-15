Pilas, colombianos: Renta Ciudadana habilitó el link oficial para verificar si eres beneficiario en enero. (Imagen: archivo)

El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció que, hasta el momento, continuará el programa social en 2026. Este plan entrega actualmente apoyos económicos que superan los 220.000 pesos, orientados a hogares en situación de vulnerabilidad registrados en el Sisbén IV.

Según la información divulgada por Wintor ABC, el Banco Agrario de Colombia continúa como operador principal para la entrega de los recursos, en coordinación con entidades aliadas como SuperGiros, Movii y Efecty.

Los beneficiarios deben consultar su estado de pago a través del portal oficial y presentarse con la documentación requerida por el Gobierno Nacional.

Renta Ciudadana continuará en 2026.

Renta Ciudadana: cómo saber si es beneficiario usando la cédula

Una de las formas más sencillas de confirmar si un hogar hace parte del programa Renta Ciudadana es a través de la verificación en línea con el número de cédula. Para este fin, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dispone de un espacio oficial en su sitio web, al que también hace referencia Wintor ABC para orientar a los potenciales beneficiarios.

El procedimiento permite conocer, de manera directa y segura, si el hogar fue incluido en el programa, además de acceder a información clave como la fecha estimada de pago y el operador encargado de la entrega del recurso.

Pasos para consultar Renta Ciudadana con la cédula:

Ingresar al portal oficial del DPS destinado a Renta Ciudadana.

Seleccionar la opción “Consulta con tu cédula” dentro del sistema.

Digitar el número de documento y completar la validación solicitada.

Revisar el resultado que arroja la plataforma, donde se indica si el hogar fue seleccionado y los detalles del pago.

La consulta es gratuita, no requiere intermediarios y puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, lo que facilita el acceso a la información y reduce el riesgo de fraudes o cobros indebidos.

¿Cómo saber si ya está mi giro de Renta Ciudadana?

Los beneficiarios del programa pueden consultar si su giro ya fue depositado directamente desde las plataformas oficiales de pago. Los canales habilitados son:

Banco Agrario de Colombia

SuperGiros y sus puntos autorizados

Efecty, Movii y corresponsales bancarios

Pasos para verificar el giro:

Ingresar al sitio o aplicación del operador designado. Elegir la opción “Consultar giros” o “Renta Ciudadana”. Ingresar el número de cédula y validar los datos. Revisar si el dinero ya está disponible y el punto autorizado para el retiro.

El DPS recomienda no compartir información personal con terceros y evitar páginas falsas que prometen acelerar los pagos. Los giros se entregan únicamente por los operadores oficiales del Estado.

Documentos requeridos para recibir el pago del Banco Agrario

Para cobrar el incentivo de Renta Ciudadana, los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos ante el Banco Agrario o el punto de pago autorizado:

Cédula de ciudadanía vigente.

Registro en el Sisbén IV, actualizado y validado.

Certificado de no duplicidad de subsidios, que confirme que el beneficiario no recibe otras ayudas del Estado.

Estos documentos son indispensables para mantener la elegibilidad dentro del programa y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.