Atención Colombia: los adultos mayores cobrarán un extra de más de $200.000 si cumplen este requisito.

El subsidio Colombia Mayor continúa entregándose de manera regular a los beneficiarios habilitados en todo el territorio nacional. A través de este apoyo económico, el Estado destina 225.000 pesos a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que cumplen con los criterios definidos por el Gobierno Nacional, con el objetivo de fortalecer su protección social y garantizar un ingreso básico que contribuya a cubrir necesidades esenciales.

Los pagos de Colombia Mayor de octubre se realizarán a través de los puntos SuperGIROS en todo el país. (Fuente: Archivo)

Esta iniciativa, impulsada y articulada por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), forma parte de las acciones estatales orientadas a asegurar un ingreso mínimo para los adultos mayores. El objetivo es que este apoyo económico contribuya a aliviar gastos básicos y mejorar las condiciones de vida de quienes integran este grupo poblacional en situación de mayor vulnerabilidad.

¿A quién está dirigido el subsidio Colombia Mayor?

sin pensión que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad . Está orientado a adultos mayores que se encuentran en

Pueden acceder las mujeres desde los 54 años y los hombres a partir de los 59 años , según los criterios vigentes.

Los beneficiarios deben estar priorizados en el Sisbén IV , base utilizada para identificar a la población con mayores necesidades.

Es obligatorio estar inscrito en el programa Colombia Mayor y figurar como beneficiario activo en los listados oficiales publicados por Prosperidad Social.

Más de un millón de beneficiarios recibirán el incentivo económico de 225.000 pesos durante este mes. (Fuente: Archivo)

¿Qué deben cumplir los beneficiarios para obtener el pago?

Para recibir los 225.000 pesos correspondientes al ciclo de octubre, los beneficiarios deben:

Estar registrados en el programa Colombia Mayor.

No recibir ninguna otra pensión ni subsidio similar.

Presentar el documento de identidad original al momento del cobro.

Reclamar el pago dentro de las fechas establecidas, ya que de lo contrario no se garantiza la entrega del beneficio

Importancia del programa Colombia Mayor

Colombia Mayor se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes del país, pues brinda un apoyo económico que, aunque no sustituye una pensión, representa un alivio para miles de adultos mayores en situación de pobreza.

Con el pago mensual, el Gobierno busca continuar fortaleciendo la protección social de esta población.