Con el aumento del salario mínimo, el beneficio económico tuvo un ajuste este año. (Foto: archivo)

Murió la Ley de Alquileres: los inquilinos quedan liberados de este pago y ya no tienen ninguna obligación

Los servicios funerarios suelen representar una carga económica importante en momentos de duelo. En Colombia, la legislación prevé un auxilio funerario para aliviar ese impacto cuando fallece un afiliado o pensionado del sistema público.

El apoyo económico está regulado por la Ley 100 de 1993, que reconoce el derecho a recibir un reembolso a quien haya asumido los gastos del sepelio.

Este beneficio no depende del parentesco con la persona fallecida, sino de poder demostrar el pago efectivo de los servicios funerarios, mediante facturas o comprobantes. Con el aumento del salario mínimo, los ciudadanos consultan si hubo cambios en sus valores y quiénes pueden acceder a este derecho.

¿Cómo quedó el auxilio funerario en 2026?

Cada ajuste del salario mínimo impacta directamente en el valor del auxilio funerario, ya que la ley establece que este se calcule con base en el último salario o pensión del fallecido, dentro de unos topes definidos.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, para 2026 el auxilio funerario tuvo un incremento del 23%, quedando establecido en un rango que va desde $8.755.525 hasta $17.509.050, según corresponda al caso particular.

Este monto se mantiene dentro del mínimo de cinco salarios mínimos y un máximo de diez salarios mínimos, tal como lo fija la normativa vigente.

El auxilio funerario es un derecho económico para quienes asumen los gastos del sepelio. (Foto: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden solicitar el auxilio funerario?

El auxilio puede ser solicitado por cualquier persona natural que haya pagado los gastos funerarios de un afiliado o pensionado, sin que sea obligatorio acreditar un vínculo familiar.

No obstante, si los servicios funerarios fueron cubiertos previamente por una póliza de seguros, Colpensiones está facultada para reclamar directamente ese valor a la aseguradora, evitando un doble pago.

Pasos para solicitar el auxilio ante Colpensiones

Según detalla El Tiempo, el trámite debe realizarse de manera presencial o con acompañamiento institucional y consta de varios pasos:

Solicitar y diligenciar el Formato de Solicitud de Prestaciones Económicas y el Formato Cuenta Pago.

Presentar el documento de identidad original del solicitante.

Radicar los formularios junto con los soportes del pago del servicio funerario.

Atender eventuales requerimientos de aclaración o corrección .

Recibir la notificación del acto administrativo , ya sea presencial o por medios electrónicos autorizados.

Efectuar el cobro del auxilio, si es reconocido.

El auxilio funerario es un derecho económico para quienes asumen los gastos del sepelio. (Foto: archivo)

El tiempo de respuesta puede extenderse hasta cuatro meses, por lo que se recomienda verificar que toda la documentación esté completa y correctamente diligenciada desde el inicio del trámite, para evitar demoras innecesarias.