Nueva EPS obliga a millones de afiliados a presentar este documento para recibir medicamentos en 2026. (Fuente: archivo)

La Nueva EPS anunció un nuevo procedimiento que deberán realizar sus afiliados para obtener medicamentos a partir de enero de 2026. La medida afecta a usuarios de ciertas regiones del país y busca garantizar la entrega de fórmulas tras la salida de las droguerías Colsubsidio de su red de dispensación.

Con más de 11 millones de usuarios en Colombia, la entidad de salud activó un plan de contingencia para asegurar que los afiliados puedan acceder a sus medicinas sin interrupciones, mientras se ajusta la red de farmacias y gestores farmacéuticos que atenderán este servicio.

Los afiliados de la Nueva EPS deben registrar sus fórmulas vigentes en la plataforma digital habilitada por la EPS.

El trámite consiste en registrar las fórmulas vigentes en una plataforma digital habilitada por la Nueva EPS, siguiendo pasos específicos que aseguren la validación de cada medicamento antes de indicar a los afiliados dónde recogerlo.

Trámite digital: cómo registrar las fórmulas de medicamentos

Los afiliados deberán ingresar a la plataforma de la Nueva EPS, digitar su número de documento y consultar sus datos de contacto. Posteriormente, deberán subir la foto o el archivo PDF de la fórmula médica, aceptar los términos y condiciones y enviar el formulario.

La EPS aclaró que solo se deben registrar las fórmulas vigentes y que no se deben incluir órdenes pendientes generadas por el gestor farmacéutico Colsubsidio. Tras este registro, los usuarios recibirán información sobre el estado del trámite dentro de 10 a 15 días hábiles vía mensaje de texto.

Cambios en la red de dispensación de medicamentos

Con la finalización del contrato con Colsubsidio, la Nueva EPS trabaja con nuevos gestores farmacéuticos para garantizar la entrega de medicamentos. Entre los posibles proveedores se encuentran Cafam, Medic, Discolmets, Farmedicall, Tododrogas y Audifarma.

Aunque la EPS aún no ha oficializado la transición completa, ha asegurado que los afiliados serán informados sobre la farmacia asignada y el modelo de dispensación mediante los datos registrados en la plataforma. La medida busca reducir interrupciones en la entrega de medicamentos esenciales.

Reacciones de autoridades y usuarios

La situación ha generado alertas en distintas entidades. La Procuraduría General de la Nación pidió a la EPS implementar un plan de contingencia inmediato para garantizar la atención integral de los usuarios. Por su parte, la Defensoría del Pueblo reportó un aumento en las quejas por dispensación inadecuada de medicamentos, mientras que la Superintendencia de Salud exige claridad y seguimiento verificable de las medidas adoptadas.

Estas reacciones reflejan la importancia del trámite y de la transición en la red de dispensación para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados de la Nueva EPS.