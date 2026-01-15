Estados Unidos suspende visas a 75 países: incluye a Colombia y será a partir de la semana que viene

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, un encuentro que se dará luego de una llamada telefónica entre ambos mandatarios que permitió desescalar las tensiones recientes entre Bogotá y Washington y reactivar el diálogo político al más alto nivel.

La confirmación se dio durante una intervención de Petro ante su gabinete, en la que dejó claro que la reunión tendrá un carácter determinante para la relación bilateral, en un contexto marcado por cruces públicos, señalamientos desde Estados Unidos y una agenda sensible dominada por el narcotráfico y la cooperación en seguridad.

¿Por qué Petro y Trump se reunirán el 3 de febrero en la Casa Blanca?

Según explicó el propio jefe de Estado colombiano, el encuentro surge tras un debate intenso entre ambos gobiernos sobre la lucha contra el narcotráfico, un tema que ha generado fricciones y declaraciones cruzadas en las últimas semanas. La llamada telefónica sostenida días atrás abrió la puerta a una reunión presencial que, para Petro, será clave para mostrar los resultados de su política antidrogas.

El mandatario colombiano anticipó que llevará cifras y datos oficiales para sustentar la estrategia de su Gobierno y exponer “lo que realmente ha pasado” en la lucha contra los narcóticos durante su administración.

Petro se reunirá con Trump el 3 de febrero en la Casa Blanca.

¿Qué temas estarán sobre la mesa entre Petro y Trump?

El eje central de la reunión será el combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad. Desde Washington, Trump ha insistido en la necesidad de frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos, mientras que desde Bogotá se busca posicionar un enfoque que combine resultados operativos con cambios en la política antidrogas.

Además, el encuentro podría servir para recomponer el canal político entre ambos países, luego de meses de tensiones diplomáticas que pusieron a prueba una de las relaciones históricamente más estrechas de Colombia en el ámbito internacional.

¿Qué papel juega la agenda de seguridad en la relación Colombia–Estados Unidos?

La reunión presidencial estará precedida por gestiones diplomáticas y técnicas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo encuentros en Washington con altos funcionarios estadounidenses, congresistas y autoridades vinculadas a la seguridad y la defensa, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral frente a lo que ambos países consideran un “enemigo común”.

Desde el Gobierno colombiano se ha puesto el foco en los resultados operativos, como las incautaciones de grandes volúmenes de cocaína, para mostrar avances concretos y respaldar su posición ante la Casa Blanca.

¿Qué puede dejar la reunión entre Petro y Trump para Colombia?

Aunque no se ha divulgado una agenda oficial completa, el encuentro es visto como un punto de inflexión. En la Casa Blanca, Petro buscará defender la política antidrogas de su Gobierno, preservar la cooperación bilateral y enviar un mensaje de estabilidad en la relación con Washington.

El resultado de la reunión podría marcar el rumbo del vínculo entre Colombia y Estados Unidos en los próximos meses, en un escenario internacional complejo y con el narcotráfico como uno de los temas más sensibles de la agenda compartida.

Con información de EFE.-