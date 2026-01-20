Declaración de renta 2026: la DIAN definió las fechas, los topes y cómo consultar si debe declarar este año. (Foto: Shutterstock)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó los nuevos topes que aplicarán para la declaración de renta y para la exención del impuesto del 4×1000 en el año gravable 2026, luego de fijar el valor actualizado de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Estos valores serán determinantes para saber quiénes deberán presentar declaración en 2027 y hasta qué monto se podrán hacer movimientos financieros sin que se genere el cobro del gravamen.

La entidad estableció que la UVT para 2026 será de $52.374, un ajuste que se calcula con base en la inflación certificada por el DANE y que redefine los límites expresados en pesos dentro del sistema tributario colombiano.

¿Qué es la UVT y por qué define la declaración de renta y el 4×1000?

La Unidad de Valor Tributario es el parámetro que utiliza la DIAN para fijar topes, rangos y sanciones dentro de las obligaciones fiscales. Aunque muchos límites están establecidos en UVT y no cambian en la norma, su equivalencia en pesos sí se actualiza cada año.

Por eso, con el nuevo valor de la UVT para 2026, cambian los montos que determinan si una persona natural debe declarar renta y cuánto puede mover en el sistema financiero sin pagar el 4×1000.

Calendario tributario 2026: cuándo debo declarar renta

Según la DIAN, las personas naturales, jurídicas o asimiladas, los contribuyentes del Régimen Tributario Especial y demás calificados como grandes contribuyentes a la fecha del cumplimiento de la obligación, deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2025 y pagar el valor del impuesto en tres cuotas, de acuerdo con el último dígito del NIT:

Pago primera cuota: entre el séptimo y el décimo sexto día hábil de febrero ; es decir, entre el 10 y el 23 de febrero de 2026.

Presentación de declaración y pago segunda cuota: entre el séptimo y el décimo sexto día hábil de abril ; es decir, entre el 13 y el 24 de abril de 2026.

Pago tercera cuota: entre el séptimo y el décimo sexto día hábil de junio. Para 2026 será entre el 10 y el 24 de junio.

Mientras que las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como grandes contribuyentes, deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2025 y efectuar el pago respectivo en dos cuotas iguales. Para ello, deberán tener en cuenta el último dígito del NIT:

Presentación de declaración y pago de primera cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de mayo : del 12 al 26 de mayo de 2026.

Pago segunda cuota: entre el séptimo y décimo sexto día hábil de julio: del 09 al 23 de julio de 2026.

Topes para el 4×1000 en 2026: ¿cuánto se podrá mover sin pagar el impuesto?

Con la UVT definida en $52.374, el límite mensual exento del impuesto a los movimientos financieros quedaría en $18.330.900, resultado de multiplicar las 350 UVT establecidas en la ley.

Esto significa que, si una persona no supera ese monto en movimientos financieros durante un mes, no debería generarse el cobro del 4×1000. El cálculo incluye cuentas de ahorro, corrientes y otros productos financieros.

¿Quiénes deberán declarar renta en 2026 según la DIAN?

Para el año gravable 2026, la obligación de declarar renta se activa si se supera al menos uno de los topes definidos por la ley. Con la UVT actualizada, los principales límites serían:

Ingresos brutos iguales o superiores a $73.323.600 , equivalentes a 1.400 UVT.

Patrimonio bruto superior a $235.683.000, correspondientes a 4.500 UVT.

Quienes superen alguno de estos valores durante 2026 deberán presentar su declaración en 2027, incluso si no tienen impuesto a pagar.

Exención del 4×1000: por qué todavía se presentan cobros

Aunque la normativa permite que todas las cuentas de una persona estén cobijadas por la exención del 4×1000 hasta el tope legal, su aplicación total depende de un sistema tecnológico que consolide la información entre las entidades financieras.

Mientras ese mecanismo no esté completamente operativo, el impuesto puede seguir aplicándose en cuentas no marcadas, incluso si el contribuyente no supera el límite mensual.

¿Se puede pedir devolución del 4×1000 si hubo un cobro indebido?

Sí. Cuando el impuesto se cobra sin que se haya superado el tope permitido, el contribuyente puede solicitar la devolución. La DIAN habilitó este trámite, aún cuando el sistema unificado entre bancos no esté plenamente implementado.

En estos casos, es clave conservar los extractos y soportes que demuestren que los movimientos financieros estuvieron dentro del límite legal.

¿Cómo consultar si debe declarar renta ante la DIAN?

Para saber si una persona está obligada a declarar renta, la DIAN recomienda revisar:

El total de ingresos obtenidos durante el año.

El valor del patrimonio al cierre del periodo.

Los movimientos financieros acumulados.

Además, en su portal oficial, la entidad publica herramientas y guías que permiten verificar la obligación tributaria con base en los topes vigentes.