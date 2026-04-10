La reciente autorización del Gobierno de Estados Unidos para la creación de una nueva base naval en América Latina representa un paso significativo. Este ambicioso proyecto requerirá una inversión que superará los 1.000 millones de dólares, según lo reportado por CNN a partir de documentos oficiales. Este avance se enmarca dentro de un plan de cooperación en defensa y logística marítima, lo que tendrá un impacto considerable en la infraestructura portuaria y en la capacidad operativa en el océano Pacífico. Este desarrollo podría posicionar a Perú como un socio estratégico clave en los planes de Washington en la región sudamericana, en un contexto que se caracteriza por la modernización de puertos y el incremento del comercio marítimo regional. Según la información difundida, la inversión total ascenderá a US$1.500 millones con el objetivo de desarrollar nueva infraestructura naval que refuerce las capacidades operativas del país. El proyecto, aprobado recientemente, contempla la construcción de una base naval en el Callao, una de las zonas portuarias más relevantes del país. La iniciativa fue autorizada luego de la notificación formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se destacó el valor estratégico del acuerdo. El plan incluye la creación de nuevos muelles especializados, lo que permitirá liberar cerca de 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao. Uno de los aspectos más relevantes es que parte del equipamiento estadounidense se ubicará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura esencial para el comercio regional que está experimentando un proceso de expansión considerable. Desde Washington, se ha indicado que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el objetivo principal es fortalecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico. Asimismo, el Gobierno estadounidense considera esta iniciativa como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a países socios que tienen una ubicación estratégica sobre el Pacífico. La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de acuerdo gobierno a gobierno, un esquema que facilitará una coordinación directa entre ambas administraciones. Está prevista la participación de una delegación de hasta 20 expertos estadounidenses, quienes tendrán la responsabilidad de ofrecer asesoramiento técnico y supervisar el desarrollo de las obras.