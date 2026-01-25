En Colombia, la distribución de una herencia está regulada por el Código Civil y contempla la figura de los herederos forzosos o legitimarios, que tienen derecho a una parte del patrimonio del fallecido aunque exista un testamento que disponga lo contrario.

El sistema sucesoral colombiano busca garantizar la protección de los familiares más cercanos y asegurar que el patrimonio se reparta de forma justa entre quienes tienen un derecho legítimo sobre él.

¿Quiénes son los herederos forzosos en Colombia?

En Colombia, los herederos forzosos o legitimarios son los hijos (legítimos, extramatrimoniales o adoptivos), el cónyuge o compañero(a) permanente sobreviviente, y los padres cuando no existen descendientes. Estos familiares tienen prioridad legal y no pueden ser excluidos de la herencia.

El 25% restante de la herencia es de libre disposición para cualquier beneficiario. (Fuente: Archivo)

¿Qué porcentaje de la herencia les corresponde a los herederos forzosos?

En Colombia, la herencia se divide en tres partes: la legítima rigurosa (50%), que corresponde obligatoriamente a los herederos forzosos y no puede disponerse libremente; la mejora (25%), que permite beneficiar a uno o varios herederos forzosos según la voluntad del testador; y la porción de libre disposición (25%), que puede ser entregada a cualquier persona o institución según lo disponga el testamento.

En ausencia de testamento, toda la herencia se reparte entre los herederos forzosos conforme al orden sucesoral definido por la ley.

¿Cómo se reparte la herencia si no existe testamento?

Cuando no hay testamento, se aplica la sucesión intestada, y el patrimonio se distribuye conforme al orden sucesoral legal: primero los hijos y el cónyuge sobreviviente, luego los padres y ascendientes cuando no hay descendientes, seguido por otros parientes como hermanos y sobrinos.

Si no existe testamento, la sucesión se reparte según el orden legal definido en el Código Civil. (Fuente: Archivo)

En ausencia de familiares con derecho a heredar, bienes pueden pasar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) u otras disposiciones legales correspondientes.

Importancia de conocer la Ley de Sucesiones en Colombia

La Ley de Sucesiones en Colombia protege a los familiares más cercanos del fallecido y busca evitar conflictos en la distribución del patrimonio. Conocer cuáles son los herederos forzosos, los porcentajes de legítima y las reglas de sucesión intestada permite garantizar que el proceso se realice de forma transparente y conforme a la ley.