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El costo de vida en Colombia volvió a acelerarse en junio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó el martes 7 de julio que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 6,14% en junio, lo que representa un salto de 1,32 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, cuando el dato había cerrado en 4,82%.
En términos mensuales la suba fue de 0,39%, por encima del 0,10% registrado en junio de 2025, y en lo que va del año el indicador acumula 4,77%, cifra que ya equivale al 93% de toda la inflación registrada durante 2025.
Alimentos y servicios básicos, los que más presionaron el índice
En términos mensuales, la división que más empujó el índice hacia arriba fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 0,67%. Dentro de ese grupo, los productos con mayores alzas fueron la cebolla (13,18%), el tomate de árbol (12,20%) y las papas (9,85%).
En sentido contrario, los plátanos cayeron 8,35%, la yuca para consumo en el hogar bajó 1,74% y las legumbres secas descendieron 1,51%.
El segundo rubro con mayor variación mensual fue Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,52%. Las mayores subas se dieron en los servicios de copropiedad (1,77%), gas (1,19%) y electricidad (0,91%). A pesar del alza mensual, el arrendo efectivo e imputado fueron los que más contribuyeron al dato final por su peso en la canasta.
Restaurantes y salud lideran la inflación anual
Mirando la variación acumulada en doce meses, el panorama muestra que Restaurantes y hoteles fue la división con mayor alza, con 9,59%. Dentro de ese grupo sobresalen las subidas en bebidas calientes (10,76%), gaseosas en establecimientos (10,20%) y comidas en restaurantes (9,75%).
Le sigue el sector Salud, con una variación anual de 8,39%, impulsada por el encarecimiento de la consulta médica general (10,90%) y los servicios odontológicos (10,16%). En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado fue la división con menor variación anual, con 2,98%.
Los rubros que más contribuyeron al avance del IPC en el último año fueron las comidas en restaurantes (0,74 puntos porcentuales), el arriendo imputado (0,62 pp) y el transporte urbano (0,51 pp). Los que más ayudaron a moderar el alza fueron el arroz (-0,07 pp), la carne de cerdo (-0,04 pp) y el tomate (-0,03 pp).
Las ciudades con mayor y menor inflación mensual
A nivel territorial, Neiva registró la mayor variación mensual con 0,69%, seguida de Popayán (0,66%), Cali (0,58%), Barranquilla e Ibagué (0,47% cada una).
En el otro extremo, Montería fue la ciudad con menor alza mensual (0,03%), seguida de Cartagena (0,17%), Villavicencio (0,24%), Pasto (0,25%) y Valledupar (0,26%).
Lejos de la meta del Banco de la República
El dato de junio aleja aún más a Colombia del objetivo fijado por el Banco de la República, cuya meta de inflación se ubica entre 2% y 4%. La tasa de interés del banco central se mantiene actualmente en 12%, y el desvío sostenido del IPC complica el margen para una reducción en el corto plazo.
Para el investigador de la Universidad EAFIT, Diego Montañez-Herrera, citado por Infobae Colombia, el resultado es preocupante: en apenas seis meses la inflación acumulada ya superó el 93% de todo lo registrado en 2025, dejando a Colombia por encima de países comparables de la región en ese indicador.