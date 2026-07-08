La inflación en Colombia llegó a 6,14% anual en junio, su nivel más alto en 22 meses.

¿Cómo quedará el salario mínimo en Colombia para 2027 con el Gobierno de De la Espriella?

El costo de vida en Colombia volvió a acelerarse en junio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó el martes 7 de julio que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 6,14% en junio, lo que representa un salto de 1,32 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, cuando el dato había cerrado en 4,82%.

En términos mensuales la suba fue de 0,39%, por encima del 0,10% registrado en junio de 2025, y en lo que va del año el indicador acumula 4,77%, cifra que ya equivale al 93% de toda la inflación registrada durante 2025.

Alimentos y servicios básicos, los que más presionaron el índice

En términos mensuales, la división que más empujó el índice hacia arriba fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 0,67%. Dentro de ese grupo, los productos con mayores alzas fueron la cebolla (13,18%), el tomate de árbol (12,20%) y las papas (9,85%).

En sentido contrario, los plátanos cayeron 8,35%, la yuca para consumo en el hogar bajó 1,74% y las legumbres secas descendieron 1,51%.

Alimentos como la cebolla, el tomate de árbol y las papas lideraron las alzas mensuales en los precios. Freepik

El segundo rubro con mayor variación mensual fue Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 0,52%. Las mayores subas se dieron en los servicios de copropiedad (1,77%), gas (1,19%) y electricidad (0,91%). A pesar del alza mensual, el arrendo efectivo e imputado fueron los que más contribuyeron al dato final por su peso en la canasta.

Restaurantes y salud lideran la inflación anual

Mirando la variación acumulada en doce meses, el panorama muestra que Restaurantes y hoteles fue la división con mayor alza, con 9,59%. Dentro de ese grupo sobresalen las subidas en bebidas calientes (10,76%), gaseosas en establecimientos (10,20%) y comidas en restaurantes (9,75%).

Le sigue el sector Salud, con una variación anual de 8,39%, impulsada por el encarecimiento de la consulta médica general (10,90%) y los servicios odontológicos (10,16%). En el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado fue la división con menor variación anual, con 2,98%.

Los rubros que más contribuyeron al avance del IPC en el último año fueron las comidas en restaurantes (0,74 puntos porcentuales), el arriendo imputado (0,62 pp) y el transporte urbano (0,51 pp). Los que más ayudaron a moderar el alza fueron el arroz (-0,07 pp), la carne de cerdo (-0,04 pp) y el tomate (-0,03 pp).

Las ciudades con mayor y menor inflación mensual

A nivel territorial, Neiva registró la mayor variación mensual con 0,69%, seguida de Popayán (0,66%), Cali (0,58%), Barranquilla e Ibagué (0,47% cada una).

En el otro extremo, Montería fue la ciudad con menor alza mensual (0,03%), seguida de Cartagena (0,17%), Villavicencio (0,24%), Pasto (0,25%) y Valledupar (0,26%).

Lejos de la meta del Banco de la República

El dato de junio aleja aún más a Colombia del objetivo fijado por el Banco de la República, cuya meta de inflación se ubica entre 2% y 4%. La tasa de interés del banco central se mantiene actualmente en 12%, y el desvío sostenido del IPC complica el margen para una reducción en el corto plazo.

Para el investigador de la Universidad EAFIT, Diego Montañez-Herrera, citado por Infobae Colombia, el resultado es preocupante: en apenas seis meses la inflación acumulada ya superó el 93% de todo lo registrado en 2025, dejando a Colombia por encima de países comparables de la región en ese indicador.