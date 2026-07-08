El Gobierno entrante confirmó que los programas sociales continuarán, aunque se verificará que las ayudas lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia ha generado expectativa sobre el futuro de los programas sociales y las medidas económicas que adoptará su administración para enfrentar el déficit fiscal. Una de las principales inquietudes de los ciudadanos es si continuarán los subsidios que actualmente entrega el Estado a través de Prosperidad Social.

Aunque el nuevo Gobierno anticipó que será necesario implementar un plan de ajuste para estabilizar las finanzas públicas, el equipo económico aclaró que esa estrategia no contempla la eliminación de las ayudas dirigidas a la población más vulnerable. En cambio, buscará fortalecer los controles para garantizar un uso más eficiente de los recursos.

Las precisiones fueron entregadas por Miguel Gómez Martínez, designado como ministro de Hacienda, quien explicó que la nueva administración combinará un congelamiento parcial del gasto público con una revisión de subsidios, contratos y partidas presupuestales para reducir el déficit sin afectar los programas sociales.

Prosperidad Social seguirá entregando subsidios, pero habrá una revisión de beneficiarios

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la confirmación de que los subsidios administrados por Prosperidad Social continuarán durante el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El ministro de Hacienda designado descartó que exista un plan para eliminar estos programas como parte del ajuste fiscal que iniciará en agosto.

No obstante, explicó que sí se realizará una verificación de los listados de beneficiarios con el objetivo de detectar posibles personas que reciben las ayudas sin cumplir los requisitos. La intención es fortalecer la focalización de los recursos públicos para que lleguen a los hogares que realmente se encuentran en condición de vulnerabilidad y necesitan el apoyo del Estado.

El Gobierno entrante confirmó que los programas sociales continuarán, aunque se verificará que las ayudas lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos. Fuente: EFE Mauricio Duenas Castaneda

El Gobierno de Abelardo de la Espriella congelará parte del gasto público desde el 7 de agosto

Como parte de las primeras decisiones económicas, la nueva administración expedirá un decreto para congelar parte del gasto público desde el mismo día en que asuma el poder. Según explicó el futuro ministro de Hacienda, la medida busca contener el crecimiento del déficit fiscal y comenzar un proceso de reorganización de las finanzas nacionales.

El funcionario señaló que el Estado mantiene actualmente un nivel de gasto superior a los ingresos que recauda, una situación que, según indicó, obliga a financiar la diferencia mediante endeudamiento. Por ese motivo, el Gobierno evaluará aquellas partidas presupuestales cuya ejecución aún no haya comenzado para determinar cuáles pueden aplazarse o reducirse sin afectar los servicios esenciales ni los programas sociales.

También revisarán contratos estatales y el presupuesto de cada entidad pública

El plan de ajuste no se limitará a los subsidios y al gasto público. El Ministerio de Hacienda también adelantará una revisión de los presupuestos asignados a las diferentes entidades del Estado con el fin de identificar áreas donde sea posible realizar recortes y mejorar la eficiencia del gasto.

Asimismo, el equipo económico analizará los contratos de prestación de servicios suscritos por las entidades públicas para establecer cuáles responden a necesidades reales de funcionamiento y cuáles podrían representar un uso ineficiente de los recursos. Según el Gobierno entrante, estas medidas buscan recuperar el equilibrio fiscal sin comprometer la atención de la población más vulnerable, manteniendo los programas sociales mientras se fortalecen los mecanismos de control sobre el uso del dinero público.