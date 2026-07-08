Confirmado | Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que Omar Bula Escobar será el próximo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia , cargo que asumirá con el inicio del nuevo gobierno el 7 de agosto.

El nombramiento fue anunciado a través de un comunicado oficial y de las redes sociales del mandatario electo, donde se destacó que el nuevo canciller tendrá la tarea de impulsar una transformación profunda de la política exterior y de la estructura de la Cancillería.

Según explicó el equipo de De la Espriella, el objetivo será fortalecer la presencia internacional del país mediante una estrategia enfocada en el interés nacional, la eficiencia institucional y el reposicionamiento de Colombia en el escenario global.

¿Qué funciones tendrá Omar Bula Escobar al frente de la Cancillería?

El Gobierno electo informó que el nuevo ministro encabezará una reingeniería del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de modernizar el servicio diplomático y profesionalizar la carrera exterior.

Entre las prioridades definidas para su gestión se encuentran:

Fortalecer el servicio exterior.

Impulsar una política internacional con enfoque pragmático.

Promover la ciberdiplomacia.

Ampliar las oportunidades de comercio internacional.

Defender los intereses estratégicos del país.

Reposicionar a Colombia como un actor relevante en la región.

En el comunicado oficial, De la Espriella aseguró que la experiencia del nuevo canciller será clave para consolidar una Cancillería más técnica y orientada a resultados.

Asimismo, sostuvo que la intención del nuevo gobierno es que Colombia “vuelva a hablar con autoridad, respeto y liderazgo ante el mundo”.

Confirmado | Abelardo de la Espriella designó a Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores Instagram: @omarbulaescobar

¿Quién es Omar Bula Escobar?

De acuerdo con la información divulgada por el equipo del presidente electo, Omar Bula Escobar acumula más de dos décadas de experiencia en diplomacia internacional, además de una trayectoria vinculada al servicio humanitario, la gestión de crisis y la representación internacional.

Su trabajo se ha desarrollado en escenarios de alta complejidad, participando en misiones relacionadas con conflictos armados, emergencias humanitarias, salud pública y crisis políticas.

A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en distintos países y sedes internacionales, entre ellos:

Ecuador

Brasil

Panamá

Sudán

Italia

Egipto

Irak

Etiopía

Senegal

Roma

El nuevo canciller también cuenta con dominio de español, inglés, francés y portugués, una característica que, según el gobierno entrante, fortalecerá la estrategia diplomática del país.

La apuesta del nuevo gobierno para la política exterior

El presidente electo señaló que la política internacional de su administración estará orientada a recuperar la presencia de Colombia en los principales escenarios internacionales.

En ese sentido, afirmó que la Cancillería trabajará bajo criterios de modernización institucional, eficiencia y defensa de los intereses nacionales, con una diplomacia enfocada en obtener resultados concretos.

Para De la Espriella, el liderazgo de Omar Bula Escobar será determinante para desarrollar esa nueva estrategia y avanzar en el objetivo de reposicionar al país en el ámbito internacional.