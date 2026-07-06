Confirmado | Miles de beneficiarios tienen una fecha límite para cobrar este subsidio o podrían perder el pago (Fuente: Shutterstock)

Prosperidad Social pagará hasta $1 millón en un nuevo ciclo de Jóvenes en Paz: quiénes pueden cobrar

Los beneficiarios del programa Renta Ciudadana deberán prestar atención al calendario de pagos establecido por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). La entidad recordó que existe una fecha límite para retirar los recursos correspondientes al ciclo vigente y advirtió que quienes no realicen el cobro a tiempo perderán la posibilidad de acceder a ese desembolso.

De acuerdo con el cronograma oficial, los hogares habilitados tendrán plazo hasta el 13 de julio de 2026 para reclamar el incentivo económico. Una vez vencido ese período, el dinero será devuelto y el pago no podrá hacerse efectivo.

¿Hasta cuándo se puede cobrar Renta Ciudadana?

Prosperidad Social informó que el 13 de julio de 2026 será el último día para retirar los recursos correspondientes al actual ciclo de pagos.

La entidad recomendó a los beneficiarios no dejar el trámite para último momento, ya que en los últimos días del cronograma suelen registrarse mayores filas y demoras en los puntos autorizados para el retiro del dinero.

¿Quiénes pueden recibir este subsidio?

Renta Ciudadana está dirigida a hogares en condición de vulnerabilidad que cumplan los criterios establecidos por Prosperidad Social.

El valor del incentivo puede alcanzar los 500.000 pesos, aunque el monto varía según las características de cada hogar, su composición familiar, el nivel de ingresos y la clasificación registrada en el Sisbén IV.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deben:

Tener documento de identidad vigente.

Estar registrados en el Sisbén IV.

Cumplir las condiciones definidas por Prosperidad Social.

No recibir otros subsidios incompatibles con este programa.

¿Qué ocurre si no reclama el dinero antes del plazo?

La entidad fue enfática en señalar que los pagos solo podrán retirarse dentro del período establecido en el cronograma oficial.

Si el beneficiario no realiza el cobro antes del 13 de julio, el giro será reintegrado y perderá la posibilidad de reclamar esos recursos correspondientes a este ciclo.

Confirmado | Miles de beneficiarios tienen una fecha límite para cobrar este subsidio o podrían perder el pago IA - Creada por El Cronista Colombia

Por esa razón, Prosperidad Social recomienda consultar previamente el estado del beneficio y acudir con anticipación a los canales habilitados para evitar inconvenientes durante los últimos días del proceso.

¿Qué hacer si el pago no aparece?

En caso de cumplir con los requisitos y no encontrar el giro disponible, Prosperidad Social aconseja iniciar una verificación ante la entidad.

El procedimiento permite revisar si existe alguna inconsistencia en los datos personales, novedades en la información del hogar o dificultades relacionadas con la entidad financiera encargada del pago.

De esta manera, los beneficiarios podrán confirmar si continúan habilitados para recibir el subsidio o si es necesario actualizar la información para futuros ciclos de pago.