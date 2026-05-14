La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, comenzó oficialmente el calendario de vencimientos para la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025, una obligación que deberán cumplir más de 1,2 millones de contribuyentes entre mayo y julio de 2026. La entidad confirmó las fechas límite para personas jurídicas y reiteró que quienes no presenten la declaración dentro de los plazos establecidos podrían enfrentar intereses por mora y sanciones económicas. Según las proyecciones de la autoridad tributaria, el recaudo esperado por concepto de impuesto de renta para empresas supera los 27,8 billones de pesos. Bogotá vuelve a concentrar la mayor cantidad de contribuyentes obligados, seguida por Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. La primera etapa corresponde a la presentación de la declaración y al pago de la primera cuota. El calendario fue organizado según el último dígito del NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. Fechas para pagar la primera cuota de renta en 2026: La segunda cuota deberá cancelarse entre el 9 y el 23 de julio de 2026, manteniendo el mismo criterio del último número del NIT. La obligación aplica principalmente para personas jurídicas y empresas que cumplan con las condiciones tributarias definidas por la DIAN. Sin embargo, miles de colombianos también deberán revisar si superaron los topes establecidos para personas naturales durante el año gravable 2025. La entidad recomendó consultar previamente la información financiera, ingresos, movimientos bancarios y patrimonio antes de iniciar el trámite, ya que cualquier inconsistencia podría derivar en requerimientos posteriores o sanciones tributarias. La DIAN recordó que existen montos mínimos que determinan la obligación de declarar. Además, aclaró que algunas empresas deberán pagar el impuesto en una sola cuota dependiendo del valor final de la declaración. Las personas jurídicas cuya declaración arroje un impuesto inferior a 41 UVT, equivalentes a 2.147.334 pesos, tendrán que realizar el pago total en una única cuota. En cambio, las compañías que superen ese monto podrán dividir el pago en dos partes, siguiendo el calendario oficial de mayo y julio. Los contribuyentes pueden verificar su situación tributaria directamente en los servicios digitales de la DIAN. Para hacerlo, deben ingresar al portal oficial de la entidad, iniciar sesión con el usuario registrado y revisar la información asociada al RUT y a las obligaciones fiscales vigentes. La entidad aconseja no dejar el proceso para último momento, especialmente en ciudades con alta concentración de contribuyentes como Bogotá, Medellín y Cali, donde históricamente se presentan congestiones en la plataforma durante las fechas límite. La DIAN advirtió que quienes incumplan los vencimientos establecidos podrían recibir sanciones económicas, además de intereses por mora sobre los valores pendientes. En algunos casos, la entidad también puede iniciar procesos de fiscalización para verificar inconsistencias o evasión tributaria.