El Gobierno de Colombia anunció un aumento del 19% del IVA a licores y juegos de azar.

Colombia avanzó en la expedición de decretos complementarios a la declaratoria de emergencia económica, con el objetivo de asegurar recursos para el Presupuesto General de la Nación de 2026. Dentro del paquete fiscal anunciado por el Ministerio de Hacienda se incluye el incremento del IVA al 19% para licores y juegos de suerte y azar, una de las medidas con mayor impacto en el consumo.

Con estas decisiones, el Ejecutivo busca fortalecer el recaudo en un contexto de restricción presupuestal y alta presión sobre el gasto público, especialmente en sectores prioritarios como salud.

En este escenario, distintos actores económicos y ciudadanos comenzaron a revisar qué productos y actividades estarán sujetos al nuevo IVA y cómo se aplicará el impuesto dentro del marco de la emergencia económica.

IVA del 19% a licores: qué bebidas estarán gravadas

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda, recogido por El Tiempo , el ajuste del IVA aplicará a bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, vinos, aguamiel y otras bebidas fermentadas, que pasarán de una tarifa reducida del 5% al 19%.

La medida no incluye a la cerveza, que mantendrá su tratamiento tributario actual. El Gobierno argumentó que el alto consumo de estas bebidas y su presencia transversal en los hogares justifican el cambio en la tarifa.

El Gobierno aplicará un aumento del 19% del IVA a todas las bebidas alcohólicas, excepto la cerveza. (Fuente: Shutterstock)

Las exenciones para productos destinados a la exportación y para el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se conservarán, bajo esquemas de control y trazabilidad.

El Ministerio estima que el conjunto de medidas tributarias permitiría un recaudo cercano a los 11,1 billones de pesos, recursos que se destinarán principalmente a financiar el sistema de salud y a cubrir necesidades fiscales derivadas de la emergencia.

Juegos de azar: cómo se aplicará el impuesto

En el caso de los juegos de suerte y azar, el IVA se mantendrá en 19%, pero con una modificación clave en la base gravable. El impuesto se calculará sobre la ganancia real del operador, descontando los premios pagados.

Según el Ministerio de Hacienda, este ajuste busca un recaudo más estable y predecible, sin comprometer la sostenibilidad del sector ni afectar de manera desproporcionada a los operadores formales.

Otras medidas fiscales dentro de la emergencia económica

Además del ajuste al IVA, el Gobierno anunció un aumento del impuesto al patrimonio de hasta el 5% para personas con patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos, así como una sobretasa al sector financiero.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda evalúa recortes al gasto público y la revisión de partidas específicas, entre ellas beneficios considerados costosos para las finanzas del Estado. También se analiza aplazar o congelar recursos destinados a proyectos viales que no presentan avances significativos en su ejecución.

Otra de las iniciativas en estudio es un decreto que obligaría a los fondos de pensiones a repatriar inversiones actualmente colocadas en el exterior, con el fin de financiar proyectos de infraestructura estratégica en el país.

Salario mínimo y contexto económico

Dentro del mismo marco fiscal, el Gobierno defendió el incremento del salario mínimo con base en estudios técnicos sobre el concepto de salario vital y el costo real de vida de los hogares. Según el Ministerio de Trabajo, la decisión se tomó en un contexto de inflación controlada, crecimiento económico cercano al 3% y una tasa de desempleo históricamente baja.

Mientras avanza la emergencia económica, el Gobierno defiende el aumento del salario mínimo 2026. (Fuente: Archivo) Nelson Hernandez Chitiva

Desde el Ejecutivo sostienen que el aumento salarial tiene un impacto limitado sobre la inflación y que, por el contrario, puede generar efectos positivos sobre el consumo, las ventas y el empleo, en un momento de alta demanda social y estrechez fiscal