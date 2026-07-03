El Gobierno permitirá sumar semanas cotizadas en el exterior para facilitar el acceso a la pensión. (Fuente: Freepik)

Los colombianos que hayan realizado aportes para pensión en determinados países ya pueden solicitar que esas semanas sean tenidas en cuenta junto con las cotizadas en Colombia para acceder a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. La medida se aplica a través de los convenios internacionales de seguridad social vigentes suscritos por el país.

Según informó el Ministerio del Trabajo, el objetivo de estos acuerdos es proteger los derechos de los trabajadores migrantes, evitar la pérdida de los aportes realizados en el exterior y facilitar el acceso a las prestaciones pensionales mediante el reconocimiento proporcional del tiempo cotizado en cada sistema.

Qué países permiten sumar las semanas cotizadas

Actualmente, Colombia mantiene convenios internacionales de seguridad social con 12 países que hacen posible el reconocimiento de los períodos aportados para pensión.

Los acuerdos están vigentes con:

Argentina.

Bolivia.

Brasil.

Chile.

Ecuador.

El Salvador.

España.

Paraguay.

Perú.

Portugal.

República Dominicana.

Uruguay.

Los convenios internacionales permiten que los colombianos sumen semanas cotizadas en determinados países para acceder a una pensión. Freepik

Gracias a estos convenios, las semanas trabajadas en cualquiera de esos Estados pueden acumularse con las registradas en Colombia para efectos del reconocimiento de una pensión, siempre respetando las condiciones previstas por cada sistema.

Cómo funciona el reconocimiento de los aportes

El mecanismo se desarrolla en el marco del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, un instrumento que coordina los sistemas pensionales de los países participantes sin modificar la legislación interna de cada uno, según informó Infobae Colombia.

La finalidad es evitar que los trabajadores migrantes pierdan los aportes realizados durante su vida laboral, garantizar igualdad de trato entre los afiliados y reconocer los derechos adquiridos o en proceso de consolidación. Además, cuando exista un convenio bilateral y otro multilateral aplicable, podrá utilizarse la disposición que resulte más favorable para el trabajador.

Paso a paso para solicitar el beneficio

El trámite dependerá del lugar de residencia del solicitante.

Quienes viven en Colombia deben presentar la solicitud ante la última administradora de pensiones en la que estuvieron afiliados, ya sea Colpensiones, un fondo privado o la entidad correspondiente. En cambio, quienes residen en alguno de los países con convenio deberán iniciar el proceso ante la institución pensional de ese Estado, indicando cuál fue su última administradora en su país y presentando el documento de identidad con el que realizaron sus aportes.

Antes de iniciar el trámite, las autoridades recomiendan verificar que el país donde se realizaron las cotizaciones tenga un convenio vigente, confirmar los aportes registrados e identificar la entidad competente para gestionar la solicitud.

El Gobierno avanza en nuevos acuerdos internacionales

Además de los convenios que ya se encuentran en vigor, el Gobierno informó que continúa trabajando para ampliar la red de cooperación en materia de seguridad social.

Entre los procesos en marcha figura un acuerdo con Canadá que aún debe completar los trámites legislativos internos. También avanzan las aprobaciones de convenios con Suiza y Alemania, mientras que se desarrollan acercamientos preliminares para futuras negociaciones con Francia, Austria, Bélgica y Suecia.