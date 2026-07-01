Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar domingos y festivos aumentó al 90 % en Colombia.

Desde este miércoles 1 de julio de 2026 entró en vigor un nuevo aumento en el recargo por trabajar domingos y festivos en Colombia. Con este cambio, quienes presten sus servicios durante esos días deberán recibir un pago adicional equivalente al 90 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Según informó Portafolio, este ajuste forma parte del cronograma establecido por la Ley 2466 de 2025, que contempla un incremento progresivo del recargo hasta alcanzar el 100 % en 2027.

Cómo queda el pago por trabajar domingos y festivos

El nuevo porcentaje reemplaza el recargo del 80 % que estuvo vigente entre julio de 2025 y junio de 2026. Antes de esa etapa, el reconocimiento adicional era del 75 %.

La norma establece que el recargo del 90 % permanecerá vigente hasta junio de 2027. A partir de julio de ese año, el pago adicional por trabajar en domingos y festivos será del 100 % sobre el valor de la hora ordinaria.

Desde el 1 de julio de 2026, el recargo por trabajar domingos y festivos aumentó al 90 % en Colombia. (Foto: Shutterstock)

Quiénes recibirán el incremento desde julio

El aumento beneficia a los trabajadores que deban cumplir sus funciones durante los domingos o los días festivos, considerados jornadas de descanso obligatorio.

Para estos casos, los empleadores deberán liquidar la nómina aplicando el nuevo porcentaje previsto por la ley, lo que incrementará el valor que reciben quienes laboren en esas fechas.

El cambio se suma a otras modificaciones laborales

El incremento del recargo dominical se suma a otros ajustes que ya comenzaron a aplicarse en el país.

Desde el 25 de diciembre de 2025, la jornada nocturna inicia a las 7:00 de la noche y finaliza a las 6:00 de la mañana, periodo durante el cual corresponde el pago del recargo nocturno del 35 %. Esto amplió el horario en el que los trabajadores reciben ese reconocimiento adicional.

La jornada laboral también se reducirá en julio

Otro cambio previsto para este mes comenzará a regir el 15 de julio de 2026, cuando la jornada laboral máxima ordinaria pasará de 44 a 42 horas semanales.

Con esta reducción culminará el cronograma fijado por la Ley 2101 de 2021, que disminuyó de manera gradual la duración de la jornada laboral en Colombia. Además, el ajuste modificará el cálculo de las horas laborales mensuales utilizadas para la liquidación de los salarios.