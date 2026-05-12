La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó las fechas oficiales para que personas naturales y jurídicas cumplan con sus obligaciones tributarias durante mayo de 2026, un mes clave para la declaración y pago de impuestos en Colombia. Según el calendario tributario difundido por la DIAN, los vencimientos abarcan compromisos como el impuesto de renta, el IVA, el impuesto al patrimonio, la retención en la fuente y otros gravámenes nacionales, cuyos plazos varían de acuerdo con el último dígito del NIT. Uno de los principales compromisos fiscales de este mes corresponde a la declaración y pago de la primera cuota del impuesto de renta para personas jurídicas, además del impuesto al patrimonio. La entidad estableció que los vencimientos comenzarán este martes 12 de mayo y finalizarán el 26 de mayo de 2026, organizados según el último número del NIT: La DIAN recordó que cumplir dentro de los plazos establecidos evita sanciones, intereses por mora y problemas fiscales posteriores. Durante mayo también deberán presentarse las declaraciones correspondientes al IVA bimestral y cuatrimestral. En el caso del IVA bimestral, los contribuyentes deberán reportar el periodo marzo-abril, mientras que el IVA cuatrimestral cubrirá enero-abril. Los mismos vencimientos aplicarán para otras obligaciones tributarias como: Todos estos pagos seguirán el cronograma escalonado entre el 12 y el 26 de mayo según el último dígito del NIT. La DIAN también fijó el 15 de mayo como fecha límite única para varios tributos específicos, sin importar el número de identificación tributaria del contribuyente. Entre ellos se encuentran: La entidad recomienda revisar con anticipación cada obligación tributaria y preparar la documentación necesaria para evitar retrasos o inconsistencias en la presentación de las declaraciones. Las autoridades tributarias advierten que el incumplimiento de los plazos puede generar intereses moratorios, sanciones económicas e incluso procesos de fiscalización adicionales. Además, la actualización del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) tuvo como fecha límite el pasado 4 de mayo, trámite obligatorio para los contribuyentes alcanzados por esta normativa. Por ello, expertos recomiendan verificar el calendario oficial y realizar los pagos con suficiente anticipación para evitar congestiones en las plataformas digitales o inconvenientes administrativos.