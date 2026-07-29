La Corte Suprema falló y no hay vuelta atrás: desde ahora el Gobierno no podrá poner este obstáculo para pagar las pensiones.

Se despide la Ley de Sucesiones: se anula el testamento y los cónyuges se convierten en los principales herederos

La pensión de sobrevivientes es una prestación que busca proteger a la pareja o a los familiares dependientes del trabajador. Recientemente, un fallo de la Corte Suprema analizó si una separación temporal entre la pareja antes de la muerte del afiliado puede impedir el acceso a la sustitución pensional.

Miles de trabajadores en el país aspiran a cumplir los requisitos necesarios para acceder a una pensión en Colombia, un ingreso que garantiza estabilidad económica después de la vida laboral. La normativa establece condiciones claras de edad y semanas cotizadas, pero también contempla beneficios para familiares cuando el afiliado fallece.

Este derecho está regulado principalmente por la Ley 100 de 1993, que define quiénes pueden recibir el beneficio y bajo qué condiciones. Sin embargo, en algunos casos la interpretación estricta de la norma ha generado conflictos judiciales.

El caso que llevó a la justicia a revisar el requisito de convivencia

La decisión del alto tribunal surgió tras una disputa por la pensión en la que dos mujeres reclamaban el derecho al beneficio. Una de ellas aseguró haber convivido con el hombre durante más de dos décadas y tener una hija en común.

La interpretación estricta de la normativa puede llevar a decisiones erróneas sobre la pensión (Fuente: archivo). Imagen creada con ChatGPT

Según su testimonio, la convivencia se interrumpió durante los últimos meses de vida debido a una enfermedad grave del afiliado, situación que provocó que fuera trasladado a la casa de una de sus hijas para recibir cuidados. Inicialmente, algunos jueces interpretaron que esa situación rompía el requisito legal de convivencia.

Lo que dice la ley sobre la pensión de sobrevivientes

La legislación colombiana establece ciertos requisitos para que el cónyuge o compañero permanente acceda al beneficio económico:

El beneficiario debe tener al menos 30 años de edad.

Debe demostrar convivencia con el afiliado durante cinco años continuos.

El derecho aplica cuando el trabajador fallece estando afiliado o pensionado.

El objetivo es garantizar estabilidad económica a la familia.

Estos requisitos buscan asegurar que el beneficio llegue a las personas que realmente compartían una relación estable con el afiliado fallecido.

El criterio que fijó la Corte sobre la convivencia

Al revisar el caso, el tribunal determinó que no todas las separaciones físicas significan el fin de la relación de pareja. La sentencia explicó que pueden existir situaciones excepcionales que justifiquen la ausencia de convivencia bajo el mismo techo:

Las enfermedades graves pueden obligar a cambios temporales de residencia.

Las decisiones familiares para brindar cuidado médico no rompen necesariamente la relación.

Los jueces deben analizar cada caso considerando el contexto real.

La separación física no elimina automáticamente el derecho pensional.

La decisión judicial concluyó que “la interrupción de la convivencia no implica, automáticamente, la pérdida del derecho a la sustitución pensional”, por lo que los jueces deberán evaluar las circunstancias que rodean cada relación antes de negar el beneficio.