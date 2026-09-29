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Este miércoles 30 de septiembre se esperan tormentas fuertes, moderadas y dispersas acompañadas de actividad eléctrica en distintos sectores de Colombia, de acuerdo con el comunicado especial del Ideam. Las condiciones estarán relacionadas con el avance de la onda tropical número 52, que favorecerá el aumento de la nubosidad, las precipitaciones y la actividad eléctrica en varias zonas del territorio nacional.

El Ideam señaló que durante la semana las lluvias tendrán mayor presencia en el occidente del país, especialmente en Chocó, Antioquia y los litorales de Valle del Cauca y Cauca. Además, se prevén precipitaciones en regiones del norte, centro y occidente.

¿Dónde lloverá fuerte este miércoles 30 de septiembre en Colombia?

Para este miércoles, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente sobre el océano Pacífico, Chocó y el occidente de Antioquia. En estos sectores también existe posibilidad de actividad eléctrica asociada a las precipitaciones.

¿En qué departamentos habrá lluvias moderadas este miércoles?

El pronóstico del Ideam contempla lluvias moderadas en Córdoba, Valle del Cauca y Cauca, además de los Santanderes, el Eje Cafetero y algunos sectores de Nariño.

También podrían presentarse precipitaciones en Bolívar, Sucre y Magdalena, incluyendo zonas cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. En La Guajira, las lluvias serían de menor intensidad.

El Ideam señaló que durante la semana las lluvias tendrán mayor presencia en el occidente del país.

¿Dónde habrá lluvias dispersas el miércoles 30 de septiembre?

Las lluvias dispersas podrían presentarse en Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, así como en sectores de Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

En la Amazonía también se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas, principalmente en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, Vaupés y algunos sectores de Amazonas.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este miércoles?

En Bogotá se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias durante la tarde y la noche. De acuerdo con el Ideam, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará hacia el oriente y norte de la capital, especialmente durante el periodo comprendido entre miércoles y viernes.

¿Cómo estará el clima en Colombia el jueves 1 de octubre?

El jueves 1 de octubre continuará el panorama de lluvias en varias regiones del país. Se esperan lluvias fuertes en Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y el occidente de Boyacá y Cundinamarca.

En la región Pacífica persistirán las precipitaciones en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

También se pronostican lluvias en la región Caribe, principalmente en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Cesar, aunque hacia La Guajira serían de menor intensidad.

En el sur del país se esperan precipitaciones en Caquetá, Putumayo, Guaviare y el sur de Amazonas. Por su parte, la Orinoquía tendría lluvias moderadas, especialmente en el sur de Meta, Casanare, Arauca y Vichada, mientras que en Vaupés y Guainía serían dispersas.

¿Qué departamentos tendrán lluvias fuertes el viernes 2 de octubre?

Para el viernes 2 de octubre, las lluvias fuertes se mantendrán principalmente en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de algunos sectores de Antioquia y Córdoba.

Las precipitaciones moderadas se extenderán hacia el sur del Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Putumayo, así como sectores de Amazonas. También se esperan lluvias de esta intensidad en los Santanderes, Boyacá, el Eje Cafetero, Tolima, Huila y algunos sectores de Cundinamarca.

En la región Caribe se prevén lluvias moderadas en Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, con especial atención en La Guajira y el norte del Cesar.

Finalmente, podrían registrarse lluvias dispersas en la Orinoquía, especialmente hacia el sur y el piedemonte. En la Amazonía también se esperan precipitaciones en Guainía, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Amazonas.