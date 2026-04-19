El Gobierno de Colombia confirmó los cambios en la jornada laboral semanal para el sector privado, en el marco de una normativa que ya venía aplicándose de forma progresiva. La medida no implica un aumento de horas, sino una reorganización del tiempo de trabajo dentro de un nuevo límite legal. Con esta decisión, miles de trabajadores deberán adaptarse a un esquema distinto. La reducción de la jornada laboral busca modificar la dinámica diaria sin afectar los ingresos ni los beneficios adquiridos. La implementación genera dudas entre empleados y empresas. Uno de los principales interrogantes es desde cuándo rige el cambio y cómo impacta en los horarios habituales. La modificación forma parte de la Ley 2101 de 2021, que estableció una reducción gradual de la jornada laboral. Desde el 15 de julio comenzó a regir una nueva etapa del cronograma. En ese marco, la jornada máxima semanal se fijó en 42 horas, alcanzando así el objetivo final de la reforma. Este cambio se aplicó de manera progresiva desde 2023. El proceso no fue inmediato. Primero se redujo de 48 a 47 horas, luego a 46, hasta llegar al nuevo límite legal vigente en 2026. Es importante aclarar que esta medida no aumenta la carga laboral. Se trata de una reducción progresiva, aunque sigue por encima de las 40 horas semanales. Uno de los puntos centrales de la reforma es que no habrá reducción salarial. Los trabajadores conservarán sus ingresos y prestaciones sociales. Las empresas deberán reorganizar turnos y horarios. El objetivo es mantener la productividad sin afectar el bienestar de los empleados. El Ministerio de Trabajo será el encargado de supervisar la implementación. Las compañías que no cumplan con la normativa pueden enfrentar sanciones. Otro aspecto clave es el tiempo de descanso. La hora de almuerzo no se modifica y seguirá sin contabilizarse dentro de la jornada laboral.