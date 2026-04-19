El Gobierno nacional ha oficializado el nuevo salario mínimo legal vigente para 2026, el cual se ha establecido en 1.750.905 pesos mensuales. Este incremento del 23,7 % representa el más significativo desde la promulgación de la Constitución de 1991. La decisión fue tomada a través de un decreto presidencial de Colombia, dado que no se logró un consenso entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación. A este monto se añade el auxilio de transporte, que ha sido fijado en 249.095 pesos. Esto eleva el ingreso total de los trabajadores que perciben el salario mínimo a dos millones de pesos mensuales. Este ajuste tiene un impacto directo en 2,4 millones de empleados en todo el país. El nuevo monto del salario mínimo también tendrá efectos indirectos sobre cotizaciones a salud y pensión, subsidios, aportes y otros valores indexados al SMMLV, lo que anticipa un impacto significativo en la economía durante los primeros meses de 2026. Desde el Ejecutivo justificaron la suba señalando que el aumento supera ampliamente la inflación anual, que se ubicó en torno al 5,3 % y se encuentra por encima tanto de la propuesta empresarial como de la pretensión sindical inicial. Según el Gobierno, el objetivo central es garantizar un nivel de vida digno y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares trabajadores. La inflación de 2024 cerró en 5,20%, según el DANE y constituye la referencia para determinar el ajuste de las pensiones. Esto significa que más de un millón de pensionados experimentarán un incremento similar al del salario mínimo, lo que les permitirá conservar su poder adquisitivo. Además, el aumento del salario mínimo conlleva un impacto en otros costos: Durante su gestión, el Gobierno ha manifestado de manera constante su compromiso de asegurar un incremento real del salario mínimo, lo que implica que el ingreso básico debe superar el aumento del costo de vida. Por lo tanto, se anticipa que, tras el ajuste de 2025, se aplicará un enfoque similar para el año 2026. No obstante, las organizaciones empresariales -como la ANDI y Fenalco- han señalado que un aumento excesivo podría impactar negativamente en la formalidad, la contratación y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.