Los cambios impactan directamente el salario, la jornada y los recargos (Fuente: Freepik).

La reforma laboral aprobada por el Congreso de la República introdujo uno de los cambios más relevantes para el mercado laboral colombiano en las últimas décadas: la reducción oficial de la jornada semanal y el incremento progresivo de los pagos adicionales por trabajar en horarios especiales, domingos y festivos.

Desde el próximo 15 de julio, la jornada máxima pasa de 44 a 42 horas semanales, sin afectar el salario mensual . En la práctica, esto implica que los trabajadores laborarán menos tiempo por el mismo sueldo, lo que automáticamente eleva el valor real de cada hora trabajada y, con ello, los recargos y las horas extra.

¿Desde cuándo baja la jornada laboral en Colombia a 42 horas?

La nueva normativa establece que, a partir del 15 de julio, el límite legal de trabajo semanal será de 42 horas. Esta reducción se enmarca en el proceso gradual de disminución de la jornada laboral que viene aplicándose desde 2023 y que busca mejorar la calidad de vida de los empleados sin afectar sus ingresos.

El cambio es obligatorio para empresas públicas y privadas, y no requiere ajustes salariales a la baja. Es decir, el salario mensual se mantiene intacto, pero se distribuye en menos horas de trabajo efectivo.

Reforma laboral: el Gobierno elimina dos horas de la jornada y aumenta el pago extra por trabajar durante estos días.

¿Por qué aumenta el pago por hora trabajada con la reforma laboral?

Al reducirse la jornada máxima, el valor de la hora ordinaria sube automáticamente. Esto se debe a que el salario mensual ahora se divide entre menos horas de trabajo.

Por ejemplo, con un salario mínimo proyectado para 2026 de $1.750.905, el valor de la hora pasaría de aproximadamente $7.959 antes de julio a cerca de $8.338 después de la reducción de jornada. Esta diferencia se refleja no solo en la hora normal, sino también en todos los recargos y pagos adicionales.

¿Cómo cambian las horas extra y los recargos nocturnos?

Con el nuevo esquema, las horas extra se liquidan sobre una base más alta, lo que significa mayores ingresos para quienes trabajen tiempo adicional.

Además, la jornada nocturna se amplía: ahora inicia desde las 7:00 p. m. y se extiende hasta las 6:00 a. m.. Antes comenzaba a las 9:00 p. m., lo que implica que dos horas más del día pasan a pagarse con recargo nocturno.

Este ajuste beneficia especialmente a sectores como comercio, vigilancia, salud, call centers y transporte, donde los turnos en la noche son frecuentes.

¿Cuánto se pagará por trabajar domingos y festivos en 2026?

Otro de los cambios clave de la reforma laboral es el aumento progresivo del recargo por trabajar en días de descanso obligatorio.

La ley establece que:

Desde el 1 de julio de 2026 , el recargo sube del 80 % al 90 % sobre la hora ordinaria .

En 2027, el recargo llegará al 100 %, es decir, se pagará el doble de la hora normal por trabajar domingos y festivos.

Este ajuste busca recuperar el carácter excepcional del trabajo en días de descanso y mejorar el ingreso de quienes dependen de estos turnos.

¿Qué nuevos permisos remunerados tendrán los trabajadores?

La reforma laboral también amplía el catálogo de permisos pagos, reconociendo nuevas situaciones personales y familiares. Entre los principales se encuentran: