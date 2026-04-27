La Corte Constitucional marcó un precedente clave en materia laboral al reforzar la protección de trabajadores en el sector público, especialmente aquellos en condiciones vulnerables. La decisión obliga a las entidades a cumplir requisitos específicos antes de proceder con despidos. El pronunciamiento se dio tras analizar el caso de una trabajadora de 67 años que fue retirada de su cargo pese a enfrentar problemas de salud y ser responsable del cuidado de su familia. La situación puso en evidencia fallas en la verificación de garantías laborales. En ese contexto, el tribunal reafirmó la importancia de la estabilidad laboral reforzada y la protección especial para ciertos empleados, incluso cuando ocupan cargos temporales dentro de la administración pública. La Corte dejó claro que las entidades deben realizar una verificación previa antes de desvincular a funcionarios en provisionalidad. Este proceso busca identificar si el trabajador pertenece a un grupo con protección especial. Según el fallo, las instituciones están obligadas a evaluar condiciones como ser cabeza de hogar, estar próximo a pensionarse o presentar problemas de salud que impliquen debilidad manifiesta. El tribunal reiteró que existen dos niveles de protección dentro del empleo público. Por un lado, la estabilidad reforzada, que aplica a quienes acceden a cargos por concurso de méritos. Por otro, la estabilidad laboral relativa cobija a quienes ocupan cargos provisionales, quienes solo pueden ser retirados por causas legales específicas, como sanciones disciplinarias o la provisión definitiva del cargo. Aunque la Corte amplió las garantías, también precisó que estas no implican permanencia indefinida. Las entidades pueden desvincular trabajadores si no existe posibilidad de reubicación o si se cumplen condiciones legales. En estos casos, el fallo exige priorizar a los empleados con protección especial y garantizar medidas como la continuidad en el sistema de salud. Esta decisión refuerza el control sobre los despidos y redefine las obligaciones de los empleadores públicos.