El Departamento para la Prosperidad Social confirmó que los programas Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor adelantarán sus giros de fin de año durante las primeras semanas de diciembre, con el objetivo de aliviar la carga económica de los hogares en plena temporada decembrina.

Las entregas incluirán los ciclos pendientes y un refuerzo adicional para los adultos mayores, producto del aumento aprobado para el 2025.

Estas transferencias hacen parte del paquete final de pagos que también cobija a Renta Joven y Jóvenes en Paz, con el que se busca cerrar el año garantizando liquidez y estabilidad financiera en los hogares más afectados por la inflación y el mayor gasto de fin de año.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en diciembre de 2025?

Renta Ciudadana y Devolución del IVA realizarán su sexto ciclo de pagos entre el 3 y el 15 de diciembre de 2025. La entrega priorizará a cerca de 770.000 hogares en pobreza con niños menores de seis años o integrantes con discapacidad que requieren cuidado permanente.

Cada hogar recibirá 500.000 pesos, un valor excepcional para este ciclo, que representa una inversión estatal superior a 320.000 millones de pesos. Con este desembolso, más los giros del ciclo 5 entregados en noviembre, se completa la cobertura anual para más de 778.000 familias beneficiarias.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de pago para Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor en diciembre de 2025?

¿Habrá un pago extra antes de Navidad y Año Nuevo por parte de Prosperidad Social?

Sí. Prosperidad Social aclaró que el llamado “pago extra” de diciembre corresponde al aumento oficial del subsidio de Colombia Mayor, que desde 2025 quedó fijo en 230.000 pesos mensuales por beneficiario. Este valor triplica el monto histórico de 80.000 pesos y se mantiene vigente para los giros de cierre de año.

El incremento aplica para el ciclo 11, programado entre el 27 de noviembre y el 12 de diciembre, y beneficia exclusivamente a los adultos mayores bancarizados. El dinero se consignará directamente en la cuenta registrada ante el Banco Agrario, sin necesidad de retirar en oficina ni realizar trámites presenciales.

¿Cuántos pagos entregará Colombia Mayor durante diciembre de 2025?

Colombia Mayor finalizará el año con dos giros consecutivos, ambos confirmados por Prosperidad Social:

Ciclo 11 : del 27 de noviembre al 12 de diciembre, con un pago de 230.000 pesos para 1.635.343 adultos mayores.

Ciclo 12: del 17 al 31 de diciembre, ampliando la cobertura a 3 millones de beneficiarios y movilizando una inversión de más de 688.000 millones de pesos.

Estos dos desembolsos aseguran un flujo continuo de ingresos para los adultos mayores durante todo el mes, justo antes de Navidad y Año Nuevo.

¿Cuándo paga Renta Joven su ciclo final de 2025?

El ciclo 5 de Renta Joven iniciará el 17 de diciembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta transferencia llegará a 175.000 estudiantes de instituciones técnicas, tecnológicas y universidades públicas del país.

Cada beneficiario recibirá al menos 400.000 pesos, soportados en una inversión cercana a 77.000 millones de pesos, con el fin de respaldar el cierre del semestre y reducir la deserción en programas de educación superior.

¿Cuál es la fecha del último pago del año para Jóvenes en Paz?

El programa Jóvenes en Paz cerrará el año con el ciclo 12, que iniciará el 29 de diciembre de 2025. Está dirigido a 15.000 jóvenes en riesgo social, quienes recibirán transferencias que promedian 1 millón de pesos.

Este componente final busca fortalecer oportunidades de inclusión, disminuir la exposición a violencias y apoyar la construcción de proyectos de vida en territorios con altos índices de vulnerabilidad.