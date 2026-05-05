Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 5 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 749,65 pesos colombianos. La volatilidad económica de la última semana de Real, con un 13.06%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.86%. En la última sesión la cotización del Real subió frente al peso colombiano. Además, En los últimos 10 días, el Real mostró vaivenes frecuentes con predominio de avances y dos jornadas sin cambios, cerrando con un sesgo alcista pese a retrocesos puntuales. Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este martes, 5 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 74964.79581573124 pesos colombianos; 200 reales cuestan 149929.59163146248 pesos colombianos y 500 reales cuestan 374823.9790786562 pesos colombianos.