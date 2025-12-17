Fin de la jubilación a los mayores de 60 años: la medida del Gobierno que dejará a miles sin acceso a pensión contributiva (Fuente: archivo).

Gran noticia para pensionados | Crecen las pensiones para quienes hayan llegado a este año: deben efectuar un trámite

En Colombia, una creciente preocupación afecta a miles de adultos mayores: alcanzar la edad de retiro sin haber cumplido con las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión contributiva.

Con la implementación de la reforma pensional aprobada en 2024, esta problemática se verá aún más acentuada, dado que el acceso al régimen tradicional estará condicionado a los requisitos establecidos por la legislación vigente.

El sistema seguirá asegurando una mesada a aquellos que cumplan con la edad y la totalidad de semanas cotizadas. No obstante, aquellos que no logren completar su historial laboral serán reubicados en esquemas alternativos que no se consideran una "pensión" en el sentido tradicional.

Estas son las edades mínimas para acceder a la pensión de vejez

El Gobierno Nacional establece que las edades mínimas para acceder a la pensión de vejez en el régimen contributivo tradicional son de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Sin embargo, alcanzar la edad estipulada no es suficiente, ya que los solicitantes deben demostrar un mínimo de 1.300 semanas cotizadas para poder acceder a la pensión.

Aquellos que no logren alcanzar este requisito, lo cual es común entre una considerable cantidad de trabajadores informales o con trayectorias laborales discontinuas, no podrán beneficiarse del esquema contributivo. Esto implica que miles de personas mayores de 60 años que se encuentran cerca de la jubilación podrían quedar excluidas del régimen tradicional.

¿Quiénes correrían el riesgo de perder su pensión contributiva?

El grupo más afectado será el conformado por adultos mayores que, a pesar de haber superado los 60 o incluso 65 años, no lograron cumplir con los años de aportes requeridos.

Los principales perfiles son personas que han trabajado toda su vida en la informalidad, quienes cotizaron de manera esporádica y tienen menos de 1.300 semanas, mujeres que dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado del hogar y trabajadores de bajos salarios con trayectorias laborales discontinuas.

¿Qué alternativas tienen los adultos mayores sin semanas cotizadas?

Aunque no se otorgue una pensión en sentido estricto, los ciudadanos cuentan con opciones dentro del nuevo Sistema de Protección Social por Pilares, que entró en vigor de manera completa en julio de 2025: