En esta noticia
El programa Colombia Mayor continúa con un esquema ampliado de apoyos económicos dirigido a personas sin pensión o en condición de pobreza extrema. Las autoridades ratificaron el calendario del ciclo 12, que cierran el año con montos actualizados y una cobertura que sigue creciendo.
La dirección de Prosperidad Social indicó que estas entregas hacen parte de un refuerzo del sistema de ayudas sociales, articulado con el Banco Agrario y otras entidades territoriales. Con pagos más altos y una ampliación progresiva de beneficiarios, el Gobierno busca asegurar una vejez más digna a poblaciones históricamente desprotegidas.
Fechas confirmadas para el ciclo 12
El último ciclo de pagos de Colombia Mayor, el 12, ya tiene ventana oficial de pago: será entre el 17 y el 31 de diciembre. Estas fechas aplican tanto para beneficiarios activos como para quienes ingresan desde la lista de espera.
Desde finales de octubre comenzó a regir un aumento relevante del subsidio, que pasó de $80.000 a $230.000 para grupos definidos por edad y nivel de vulnerabilidad. Las autoridades prevén incorporar gradualmente a más personas según la disponibilidad presupuestal.
Banco Agrario: esta es la página para consultar si tienes giros
Los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana pueden verificar si tienen un giro disponible a través del Banco Agrario ingresando a la página oficial de consultas.
Para realizar la verificación, se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al portal oficial del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx
- Seleccionar el tipo de documento de identidad.
- Digitar el número de identificación.
- Aceptar la autorización para el tratamiento de datos personales.
- Consultar si hay un giro disponible y conocer el punto de pago asignado.