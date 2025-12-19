Colombia Mayor entrega el último pago del año: cómo verificar que recibirá el giro en 2025 (Fuente: archivo).

Banco Agrario otorgará 500.000 pesos en diciembre a los colombianos que cumplan este requisito

El programa Colombia Mayor continúa con un esquema ampliado de apoyos económicos dirigido a personas sin pensión o en condición de pobreza extrema. Las autoridades ratificaron el calendario del ciclo 12, que cierran el año con montos actualizados y una cobertura que sigue creciendo.

La dirección de Prosperidad Social indicó que estas entregas hacen parte de un refuerzo del sistema de ayudas sociales, articulado con el Banco Agrario y otras entidades territoriales. Con pagos más altos y una ampliación progresiva de beneficiarios, el Gobierno busca asegurar una vejez más digna a poblaciones históricamente desprotegidas.

Colombia Mayor es uno de los subsidios principales entregados por Prosperidad Social (Fuente: archivo).

Fechas confirmadas para el ciclo 12

El último ciclo de pagos de Colombia Mayor, el 12, ya tiene ventana oficial de pago: será entre el 17 y el 31 de diciembre. Estas fechas aplican tanto para beneficiarios activos como para quienes ingresan desde la lista de espera.

Desde finales de octubre comenzó a regir un aumento relevante del subsidio, que pasó de $80.000 a $230.000 para grupos definidos por edad y nivel de vulnerabilidad. Las autoridades prevén incorporar gradualmente a más personas según la disponibilidad presupuestal.

Banco Agrario: esta es la página para consultar si tienes giros

Los beneficiarios de programas como Renta Ciudadana pueden verificar si tienen un giro disponible a través del Banco Agrario ingresando a la página oficial de consultas.

Banco Agrario es la entidad encargada de distribuir los pagos de Prosperidad Social (Fuente: archivo).

Para realizar la verificación, se deben seguir estos pasos: