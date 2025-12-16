Estos son los 7 países de América Latina que se salvarían de los misiles nucleares cuando empiece el conflicto.

Así se construye el edificio más alto del mundo: la imponente Torre Jeddah que alcanzará los 1000 metros de altura y será el orgullo de esta nación

Los conflictos bélicos y geopolíticos en el mundo no hacen más que aumentar la tensión y el miedo a una Tercera Guerra Mundial. América Latina, amparada en parte por el Tratado de Tlatelolco, que establece a la región como zona libre de armas nucleares, se presenta como una de las áreas menos expuestas a un ataque directo, gracias a su lejanía geográfica y a la falta de arsenales nucleares en su territorio.

No obstante, el fenómeno del invierno nuclear, generado por el humo y polvo que se elevarían tras detonaciones nucleares masivas, podría tener repercusiones en todo el planeta.

Esto daría lugar a una reducción significativa de la luz solar, un descenso en las temperaturas y severos impactos en la producción agrícola a nivel global, lo que podría desencadenar crisis alimentarias incluso en regiones distantes del conflicto.

7 países latinoamericanos menos impactados por un conflicto nuclear Israel-Irán

Newsweek ha señalado a naciones del hemisferio sur como las más adecuadas para enfrentar un conflicto nuclear global, principalmente por su lejanía geográfica.

Condiciones políticas y geográficas ponen a Sudamérica a salvo de un invierno nuclear (Fuente: Inteligencia Artificial).

Los países identificados son:

Argentina

Chile

Uruguay

Paraguay

Bolivia

Perú

Ecuador

En este contexto, un estudio de Rutgers University publicado en Nature Food indica que Sudamérica se posiciona entre las regiones con mayores probabilidades de soportar las consecuencias colaterales de una guerra nuclear, tales como el invierno nuclear o la hambruna.

Invierno nuclear: consecuencias globales en América Latina

Aunque estos países estarían fuera del alcance inmediato de los misiles nucleares, el fenómeno conocido como invierno nuclear podría tener repercusiones a nivel global.

Los movimientos nucleares del mundo han encendido el temor por una nueva guerra mundial (Fuente: Inteligencia Artificial).

Este fenómeno se refiere a la acumulación de humo y polvo en la atmósfera tras las explosiones nucleares masivas, lo que resultaría en una disminución de la luz solar y provocaría un descenso generalizado en las temperaturas.

Este cambio climático abrupto tendría efectos adversos en la agricultura mundial y podría dar lugar a crisis alimentarias, incluso en naciones geográficamente distantes del conflicto. No obstante, la robusta capacidad agrícola de los países mencionados, como Argentina y Chile, podría facilitar una mejor adaptación ante estas adversidades.