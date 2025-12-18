Es un hecho: el Gobierno depositará más de 300.000 pesos en las cuentas bancarias de las personas que cumplan estos requisitos.

El Gobierno nacional avanzará con los pagos de Renta Ciudadana en la recta final de 2025, un programa que entrega transferencias monetarias a los hogares más vulnerables del país. De acuerdo con la información oficial, los montos de los giros en este periodo se ubican entre $220.000 y $500.000, aunque para un grupo específico de beneficiarios el valor asignado es de $300.000, según la línea de atención y la conformación del hogar.

Los pagos se realizan conforme a criterios de focalización previamente definidos y verificados. El Banco Agrario, en tanto, es el operador encargado tanto para personas bancarizadas como para quienes reciben el dinero de manera presencial.

Quiénes acceden al giro de $300.000

El valor del apoyo económico no es uniforme para todos los hogares inscritos en Renta Ciudadana. El monto depende de la línea de intervención en la que se encuentre cada familia y de variables como la presencia de niños en primera infancia, mujeres gestantes o personas con discapacidad que requieran cuidados permanentes.

Para saber si un hogar está incluido dentro del grupo que recibe $300.000, Prosperidad Social recomienda consultar únicamente los canales oficiales, ingresando al portal del programa con el tipo y número de documento del titular. Allí se informa si el hogar está priorizado, la modalidad de pago y la fecha disponible para el cobro.

Requisitos que siguen vigentes

La permanencia en el programa exige cumplir con las condiciones establecidas en el Sisbén IV, especialmente para los hogares ubicados en los grupos A y B, que concentran la población con mayor nivel de vulnerabilidad. Además, se mantienen las corresponsabilidades en salud y educación, cuya verificación es obligatoria para continuar recibiendo los giros.

Estos lineamientos están definidos en la Resolución 079 de 2024, complementada por la Resolución 652 de 2025, que ajusta los criterios de priorización y seguimiento de los beneficiarios.

Desde el Gobierno reiteraron que no existen intermediarios ni cobros para acceder a Renta Ciudadana. Cualquier mensaje o llamada que solicite dinero o datos personales debe ser verificado directamente en los portales oficiales de Prosperidad Social o del Banco Agrario, con el fin de evitar fraudes.

El programa continuará activo mientras se mantengan las condiciones de focalización y cumplimiento de requisitos, por lo que las autoridades insisten en revisar periódicamente el estado del hogar dentro del sistema.