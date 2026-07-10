Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 10 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.759,36 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro subió 1.10%, mientras que en el último año registró -17.12%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 21.68%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que supera su volatilidad anual del 18.46%.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro mostró una tendencia bajista, con predominio de caídas, sin jornadas planas y con rebotes intermitentes hacia el final que no bastaron para revertir el saldo negativo.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 10 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia, a un valor unitario de 3759.3601 pesos colombianos, es de 375936.01 pesos; 200 euros cuestan 751872.02 pesos y 500 euros cuestan 1879680.05 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: