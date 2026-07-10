¿Se avecina la III Guerra Mundial? Este resultará el país ganador y único sobreviviente, según ChatGPT (Fuente: Freepik).

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La posibilidad de una Tercera Guerra Mundial se ha convertido en una inquietud relevante, alejándose de ser meramente especulativa. Las tensiones geopolíticas crecientes, los conflictos en diversas regiones del mundo, así como el aumento de la proliferación de armamento nuclear, han incrementado el riesgo de un conflicto global.

En este contexto, la inteligencia artificial se ha empleado para simular diversas situaciones y establecer cuál sería el país triunfador y único sobreviviente en un potencial enfrentamiento de tal magnitud.

Este análisis abarca no solo la localización geográfica, sino también la capacidad de resiliencia ante factores fundamentales como el aislamiento, la autosuficiencia tanto alimentaria como energética, la estabilidad política y un bajo nivel de exposición militar.

Tercera Guerra Mundial: este es el país con más opciones de sobrevivir a un conflicto

Según ChatGPT, el concepto de “ganador” trasciende la conquista de territorios o la imposición de victorias militares tradicionales. Este concepto hace referencia a la habilidad de un país para resistir, recuperarse y mantener liderazgo luego de un conflicto a escala global.

En este sentido, la plataforma de inteligencia artificial sostiene que Nueva Zelanda se encuentra entre las naciones mejor preparadas para sobrevivir con una seguridad relativa. Su geografía aislada, estabilidad política y autosuficiencia en recursos esenciales la consolidan como un refugio estratégico.

Según esta tecnología, las ventajas de Nueva Zelanda comprenden:

Geografía aislada : situada en el extremo sur del Pacífico, distante de las trayectorias principales de conflicto internacional.

Baja densidad poblacional : su población limitada facilita la gestión de recursos y disminuye la presión sobre la infraestructura crítica.

Autosuficiencia alimentaria : producción agrícola variada que podría sostener a la población sin depender del comercio global.

Neutralidad política : postura internacional pacífica y desvinculada de bloques militares de agresión, lo que reduce el riesgo de convertirse en un objetivo directo.

Infraestructura resiliente : sistemas básicos de energía, agua y transporte preparados para operar de manera autónoma ante interferencias externas.

Recursos naturales abundantes: agua, tierras cultivables y energía renovable que permiten mantener la autosuficiencia en crisis prolongadas.

Los países más seguros ante una hipotética Tercera Guerra Mundial

Además de Nueva Zelanda, la inteligencia artificial mencionó otras dos naciones con grandes posibilidades de sobrevivir a un eventual escenario de Tercera Guerra Mundial: Islandia y Suiza.

Islandia combina un aislamiento estratégico con recursos naturales excepcionales. Su capacidad de generar energía geotérmica e hidroeléctrica le otorga autosuficiencia energética, mientras que su población reducida y cohesionada facilita la gestión de emergencias.

Por su parte, Suiza se caracteriza por su neutralidad histórica y por una planificación civil avanzada. Este país dispone de refugios nucleares que cubren a toda su población, así como reservas estratégicas de alimentos y medicinas, además de poseer ventajas defensivas naturales que se derivan de la geografía montañosa de los Alpes. Su economía diversificada y la cohesión social contribuyen a mantener una relativa normalidad ante interrupciones globales.

ChatGPT, la inteligencia artificial más utilizada, catalogó a Nueva Zelanda como el país con más posibilidades de sobrevivir a una posible Tercera Guerra Mundial.

¿Está por estallar un conflicto a gran escala?

Historiadores militares de renombre, tales como el experto Antony Beevor, han indicado que no es “alarmista” contemplar la posibilidad de una nueva guerra mundial que podría surgir en un futuro relativamente cercano.

Esta preocupación se fundamenta en las crecientes tensiones que se manifiestan en diversas regiones del planeta, tales como la guerra comercial y arancelaria entre China y los Estados Unidos, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.