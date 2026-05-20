Afiliados a Colpensiones deben revisar su historia laboral antes de iniciar el trámite de pensión.

Miles de colombianos dependen del pago mensual de su pensión para cubrir gastos básicos, acceder a tratamientos médicos y mantener estabilidad económica tras años de trabajo. Por eso, cualquier inconveniente relacionado con el reconocimiento o desembolso de la mesada genera preocupación entre afiliados y jubilados del sistema pensional.

En ese contexto, Colpensiones advirtió sobre la importancia de revisar con anticipación un documento fundamental dentro del proceso de jubilación: la historia laboral. Errores en los datos personales, semanas cotizadas o salarios reportados podrían ocasionar demoras, revisiones administrativas e incluso la suspensión temporal del pago mientras se corrigen las inconsistencias.

La recomendación aplica especialmente para quienes están próximos a pensionarse o ya iniciaron trámites ante la entidad. Verificar la información con tiempo puede evitar problemas que retrasen el acceso a la pensión o afecten el pago normal de la mesada.

Historia laboral en Colpensiones: el documento que define el pago de la pensión

La historia laboral es el registro oficial donde aparecen todas las cotizaciones realizadas por un trabajador durante su vida laboral donde detallan los empleadores, los periodos trabajados, los salarios reportados y la cantidad de semanas aportadas al sistema pensional. Esa información es la que utiliza Colpensiones para determinar si una persona cumple los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes.

En Colombia, la edad mínima para pensionarse es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, siempre que se alcance el número de semanas exigidas por la ley. Sin embargo, aunque muchas personas cumplen con esos requisitos, errores dentro de la historia laboral pueden complicar el proceso y generar revisiones que retrasen el reconocimiento del beneficio económico.

Los errores en la historia laboral que pueden afectar el pago de la pensión

Uno de los principales problemas detectados por Colpensiones tiene relación con inconsistencias en los datos registrados dentro de la historia laboral. Entre los errores más frecuentes aparecen nombres mal escritos, números de documento incorrectos, salarios que no coinciden con los realmente devengados o periodos cotizados que no figuran en el sistema.

También existen casos en los que faltan semanas aportadas o aparecen registros duplicados que alteran el conteo total. Este tipo de inconsistencias puede generar revisiones administrativas y, en determinados escenarios, provocar la suspensión temporal del pago hasta que la información sea validada y corregida por la entidad encargada del trámite.

Cómo revisar la historia laboral en Colpensiones y evitar problemas con la pensión

Los afiliados pueden consultar su historia laboral directamente desde la página oficial de Colpensiones a través de los servicios digitales habilitados por la entidad. La recomendación es revisar cuidadosamente que todos los empleos realizados aparezcan registrados y que los aportes coincidan con los períodos efectivamente trabajados.

Además, es importante verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados. Detectar errores antes de iniciar el trámite de pensión puede ahorrar meses de espera y evitar inconvenientes relacionados con el reconocimiento o pago de la mesada pensional.

La historia laboral define si una persona cumple los requisitos para pensionarse en Colombia. Imagen editada con ChatGPT

Qué hacer si la historia laboral presenta inconsistencias en Colpensiones

Cuando un afiliado encuentra errores dentro de su historia laboral, debe solicitar la corrección ante Colpensiones presentando los soportes correspondientes. El trámite puede realizarse de manera presencial en los puntos de atención de la entidad o mediante los canales virtuales disponibles en el portal oficial.

Para iniciar el proceso, la persona deberá diligenciar el formulario de corrección de historia laboral e indicar los periodos que presentan inconsistencias o que no aparecen registrados. Además, puede adjuntar documentos como certificados laborales, desprendibles de pago o constancias de aportes, con el fin de facilitar la validación y actualización definitiva de la información.