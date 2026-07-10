Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 10 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 642,13 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue de 12.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.29%.

En la última sesión, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real fue volátil, con más caídas (5) que avances (4) y un día estable; balance levemente bajista y cierre en descenso.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: